Muere James Watson, codescubridor de la estructura del ADN y Premio Nobel de Medicina

James Watson, el científico estadounidense que revolucionó la biología moderna al descubrir la estructura del ADN junto a Francis Crick, ha fallecido este jueves a los 97, según confirmó su laboratorio. Watson fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1962 y es considerado una figura clave en el avance de la genética y la biotecnología del siglo XX.

Murió el 6 de noviembre en East Northport, en Long Island, Nueva York, según informó The New York Times. Citando a su hijo, Duncan, el Times dijo que Watson había sido trasladado esta semana había recibido tratamientos paliativos en el hospital donde estaba siendo tratado por una infección.

James Dewey Watson nació el 6 de abril de 1928 en Chicago. Ganó una beca en University of Chicago y se graduó en zoología en 1947, a los 19 años. Tres años más tarde obtuvo un doctorado en Indiana University.

Premio Nobel de Medicina

Con 24 años, Watson, zoólogo, se unió al investigador de Cambridge University, Francis Crick, para proponer la configuración de la "doble hélice" del ácido desoxirribonucleico, que contiene la información genética que permite que los rasgos hereditarios se transmitan a la siguiente generación de humanos y otros organismos. El avance, en 1953, se basó en la teoría de la evolución de Charles Darwin al explicar la mecánica de la herencia en el origen de las especies.

"En mi opinión, Darwin fue la persona más importante que jamás haya vivido en la Tierra", dijo Watson a Charlie Rose en una entrevista en 2005.

El descubrimiento de la forma de escalera retorcida, con un esqueleto de azúcar y fosfato y "peldaños" de nitrógeno, o bases, hizo posible más tarde manipular genes, rastrear enfermedades hereditarias y utilizar análisis genéticos para resolver crímenes. Watson descifró el código de las cuatro bases constituyentes —adenina, timina, guanina y citosina— que se combinan en pares para formar el ADN y permitir su replicación.

La secuenciación genética permitió al biólogo estadounidense J. Craig Venter anunciar en 2010 que su equipo había creado una copia completa del genoma de una bacteria y la había trasplantado a un organismo relacionado, lo que abrió esperanzas para futuros desarrollos, desde vacunas hasta nuevos biocombustibles. La codificación del ADN permitió que, en 2005, patólogos moleculares identificaran a las aves como la fuente de la epidemia de influenza que mató al menos a 50 millones de personas en 1918. La ciencia también ayudó a identificar los restos de la familia del zar ruso, más de siete décadas después de su ejecución en 1918.

"Prácticamente todas las disciplinas científicas dentro de las ciencias de la vida han sentido el gran impacto de su descubrimiento", dijo el profesor A. Engstrom al presentar a Watson, Crick y Maurice Wilkins el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1962.

Wilkins había aportado evidencia experimental mediante difracción de rayos X. Rosalind Franklin, biofísica inglesa del King's College London, cuyos resultados de rayos X e investigación no publicada fueron utilizados por Crick y Watson, murió en 1958.

"El secreto de la vida"

Pasó un año en Copenhague como investigador posdoctoral antes de asistir a un simposio en Nápoles en 1953, donde vio los resultados de difracción de rayos X de Wilkins sobre ADN cristalizado. Luego, Watson se centró en ácidos nucleicos y proteínas, trabajando en el Cavendish Laboratory de Cambridge University, donde unió fuerzas con Crick para resolver el problema de la estructura del ADN.

El 28 de febrero de 1953, Crick anunció en el pub The Eagle, en Cambridge, Inglaterra, que habían "descubierto el secreto de la vida". Ese mismo día habían identificado la doble hélice autorreplicante.

"Esta estructura tiene características novedosas de considerable interés biológico", escribieron Watson y Crick en una carta a Nature en abril de 1953. La frase es ampliamente considerada como una de las mayores subestimaciones en la historia de la ciencia. Crick y Wilkins murieron en 2004.

El relato de Watson sobre el descubrimiento, publicado en 1969 con el título 'The Double Helix', fue criticado por su tratamiento de Franklin y por las revelaciones sobre los motivos egoístas de los científicos.

Watson se incorporó al departamento de biología de Harvard University, donde se convirtió en profesor en 1961. Renunció en 1976 para trabajar como director del Cold Spring Harbor Laboratory, en Nueva York, un centro de investigación y educación biomédica. Fue presidente del centro de 1994 a 2003, cuando se convirtió en canciller, según el sitio web del laboratorio.

Fue director del National Center for Human Genome Research en los National Institutes of Health entre 1989 y 1992. Lideró el esfuerzo para mapear el código genético humano, con el objetivo de desarrollar pruebas y posibles tratamientos para enfermedades hereditarias.

Watson fue duramente criticado en 2007 por comentarios publicados en el Sunday Times de Londres sobre la inteligencia de las personas negras, insinuando que eran genéticamente inferiores.

Comentarios despectivos

Watson fue ampliamente condenado al final de su vida por comentarios despectivos sobre mujeres, personas negras, homosexuales y personas con obesidad. También fue criticado como sexista por restar importancia al papel de Franklin en el descubrimiento del ADN.

En 2014, dijo que vendería la medalla de su Premio Nobel porque sus controvertidas declaraciones lo habían convertido en un paria dentro de la comunidad científica. También dijo que necesitaba el dinero y que donaría parte de los ingresos a la investigación científica. La medalla se vendió en una subasta por 4,8 millones de dólares.

"Debido a que era una 'no persona', me expulsaron de los consejos de administración de empresas, así que no tengo ingresos, salvo mis ingresos académicos", dijo, según el Financial Times. El comprador de la medalla fue Alisher Usmanov, un multimillonario ruso que posteriormente la devolvió para reconocer la contribución del biólogo estadounidense a la ciencia.

"Hasta que uno termina la escuela secundaria, no tiene mucho sentido cuestionar lo que tu profesor quiere que aprendas", dijo en el libro de 2007 'Avoid Boring People: Lessons From a Life in Science'. "Guarda los impulsos de rebeldía para cuando la autoridad no te tenga acorralado".