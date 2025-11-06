Tres astronautas chinos retrasan su regreso a la Tierra: la misión tripulada Shenzhou-20 se enfrenta a un impacto de basura espacial

China anunció este miércoles la postergación del regreso de la nave tripulada Shenzhou-20, que debía retornar hoy a la Tierra, debido a un posible impacto con pequeños fragmentos de basura espacial, informó la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT) del país asiático.

El organismo indicó en un comunicado que se están llevando a cabo análisis de impacto y evaluaciones de riesgo para determinar el alcance de la situación y garantizar la seguridad de los tres astronautas a bordo.

“La decisión de retrasar el retorno tiene como objetivo asegurar la seguridad de la tripulación y el éxito de la misión”, señaló la AEMT.

La Shenzhou-20 fue lanzada el pasado abril desde el centro espacial de Jiuquan, en el desierto de Gobi, y transportó a los astronautas Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie a la estación espacial Tiangong, donde han permanecido más de seis meses realizando experimentos científicos y tareas de mantenimiento.

El regreso de la nave estaba previsto para esta semana tras la llegada de la nueva tripulación de la Shenzhou-21, que se acopló a Tiangong la semana pasada para iniciar una nueva rotación.

La Tiangong (Palacio Celestial, en chino) está diseñada para operar al menos diez años y podría convertirse en la única estación espacial habitada del mundo una vez se retire la Estación Espacial Internacional, prevista para finales de esta década.

Pekín ha reforzado en los últimos años su programa espacial con ambiciosas misiones, como el alunizaje de la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la Tianwen-1, y prevé construir junto a otros países una base científica en el polo sur lunar.