Fuga inesperada en Misisipi: un mono de laboratorio suelto genera alarma

Un camión que transportaba monos rhesus, utilizados en investigaciones científicas sufrió un accidente, la tarde de este martes, en el condado de Jasper, Misisipi (EEUU) provocando la fuga de tres primates.

Según el Departamento del Sheriff del condado, los animales representan una "potencial amenaza para la salud y son agresivos", ya que habían sido expuestos a patógenos como hepatitis C y covid-19.

El comunicado oficial detalla que los monos pesan aproximadamente 18 kilogramos, son agresivos con los humanos y requieren equipo de protección personal para su manipulación.

Peligrosidad de los animales

La Universidad de Tulane, de donde proceden los primates, ha ofrecido una versión distinta. El portavoz Andrew Yawn ha explicado a WTVA y ‘The Guardian’ que "los primates en cuestión pertenecen a otra entidad y no son infecciosos".

Además, Tulane ha explicado que "han estado colaborando activamente con las autoridades locales" y han enviado "un equipo de expertos en cuidado animal para ayudar según sea necesario".

🚨BREAKING: A truck hauling rhesus monkeys from Tulane University crashed on I-59 in Jasper County, Mississippi.



Officials said the animals weigh about 40 pounds each, are aggressive toward humans and require personal protective equipment to handle due to the monkeys posing… pic.twitter.com/Ge75CjpnZn — AJ Huber (@Huberton) October 28, 2025

Operativo de búsqueda y sacrificios

Tras el accidente, dos de los monos fueron recuperados y sacrificados por seguridad, según confirmó el Departamento del Sheriff de Jasper.

"Continuamos rastreando al único primate que aún no ha sido localizado", han indicado las autoridades, mientras se mantiene un operativo de búsqueda en la zona.

Recomendaciones a la población

Las autoridades han pedido a los residentes que eviten acercarse al área del accidente y que reporten cualquier avistamiento del primate fugitivo.

Las investigaciones sobre el accidente y la procedencia exacta de los monos continúan abiertas.