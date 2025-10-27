Astronomía
Una luz de rayos gamma brilla en el centro de la Vía Láctea y divide a los expertos
La próxima generación de telescopios podría confirmar si se trata de materia oscura o de púlsares
Desvelan por primera vez los ingredientes básicos para la vida congelados fuera de la Vía Láctea
El Universo habría nacido a partir de "nudos cósmicos" de átomos
Cristina Sebastián
En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se aprecia una luz difusa de rayos gamma que brilla sin una explicación clara. Este resplandor fue detectado hace más de una década por el telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA, y desconcierta a la comunidad científica.
¿Púlsares o materia oscura?
Desde entonces, dos teorías para explicar este fenómeno dividen a los expertos. Hay astrónomos que creen que este suceso se debe a los púlsares, los restos giratorios de estrellas que explotaron en el pasado. Sin embargo, hay otros especialistas que opinan que se trata de partículas en colisión de materia oscura. Este tipo de materia se calcula que es hasta cinco veces más abundante que la materia normal.
La hipótesis de los púlsares parecía ser la más lógica, ya que el resplandor de los rayos gamma parecía coincidir con la forma del bulbo galáctico, la región del centro de la Vía Láctea que está compuesta principalmente por estrellas antiguas, entre las que se encuentran los púlsares. Los expertos teorizan que, de tratarse de materia oscura, el resplandor habría adoptado una forma más redonda.
Materia oscura
La materia oscura es una de las mayores incógnitas del universo, y aunque se han realizado múltiples estudios, nunca se ha llegado a una conclusión clara.
En 1930, el astrónomo Fritz Zwicky estudió por primera vez la existencia de la materia. Más tarde, en los años 70, la astrónoma estadounidense Vera Rubin la confirmó, al observar que las estrellas que orbitaban en el borde de las galaxias espirales se movían demasiado rápido como para estar unidas únicamente por la materia visible y la gravedad. Esto le llevó a pensar que existía una gran cantidad de materia invisible que les impedía separarse.
Estudios recientes
Un estudio reciente realizado por científicos de la Universidad Johns Hopkins y publicado en la revista 'Physical Review Letters', ha aportado nuevos indicios. El equipo recreó con simulaciones de supercomputadora la evolución de la Vía Láctea y comparó los resultados con los mapas reales de rayos gamma obtenidos por el telescopio Fermi. La coincidencia entre ambos refuerza la posibilidad de que el brillo no tenga un origen estelar, sino que proceda de colisiones de partículas de materia oscura.
El equipo de investigación está planeando otro experimento para probar si estos rayos gamma tienen energías más altas, lo que significa que son púlsares de milisegundos, o si, en cambio, tienen menos energía y, por lo tanto, son el resultado de colisiones de materia oscura.
Futuros telescopios
La comunidad científica confía en que la próxima generación de telescopios de rayos gamma aclare las dudas. El Conjunto de Telescopios Cherenkov (CTA), que actualmente está en construcción en Chile y España, permitirá distinguir entre las dos hipótesis. Se espera que empiece a recopilar datos a partir de 2027, lo que podría acercarnos un paso más a comprender los secretos de la Vía Láctea.
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- La familia de Pol Cugat, el joven asesinado en una plantación de marihuana, pide otra vez a Google que le ayude a encontrar su cuerpo
- El Govern garantizará energía para el nuevo Hospital Clínic evitando una inversión millonaria al Barça
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Extraescolares: 'Yo pondría una extraescolar de descanso, en la agenda de los padres y de los hijos
- ¿Qué día se cambia la hora en España? El horario de invierno 2025 llega este mes de octubre
- Un análisis de ADN revela quién fue el 'enemigo invisible' que derrotó al ejército de Napoleón en 1812