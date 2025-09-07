El mundo se emociona con el eclipse lunar mientras que Barcelona se queda con la miel en los labios

Todo el mundo estaba pendiente de la cita astrológica de este domingo por la noche, cuando se esperaba ver el segundo eclipse lunar del año. El primero fue a medidados de marzo, y apenas seis meses después, el fenómeno que tiñe el satélite con un peculiar tinte rojizo cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la luna se volvía a repetir con muchas miradas atentas.

Los países de los diferentes puntos del globo han podido ver el eclipse, pero en determinadas regiones de Asia y Australia occidental se preveía una visualización espectacular. En el caso de España, la mejor visión del eclipse correspondía a las zonas situadas más al este, sobre todo en Baleares y Catalunya; mientras que en el extremo más occidental de Galicia y las islas Canarias sólo se podía verse la fase parcial.

Pero en el caso de Catalunya, las nubes han empañado el cielo impidiendo que se pudiera ver la famosa 'Luna de sangre', tal y como había advertido la Agencia Estatal Meteorológica (Aemet) este sábado. Aun así, muchos esperanzados se han trasladado a puntos estratégicos como las playas de Barcelona para, con suerte, ver el fenómeno o algún resquicio de él. Si hubiera habido un cielo despejado, según la previsión, se habría visto una luna de grandes dimensiones (debido a su cercanía al horizonte) y ya eclipsada teñida de rojo.

Vista del eclipse lunar con el skyline de Barcelona, a 7 de septiembre de 2025, en Barcelona / Lorena Sopêna / Europa Press

Algunos de ellos sí han podido ver el eclipse de manera parcial, cuando a partir de las 20:53, la luna ha empezado a salir de la luna de la Tierra, perdiendo rápidamente su color rojizo para volverse más brillante, hasta mostrarse como una luna llena habitual. Los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), tomando como referencia Madrid, han indicado que el máximo del eclipse ha sido a las 20:11 horas, con la fase total ente la 19:31 y las 20:53 horas. El eclipse parcial, por su parte, ha empezado a las 18:27 y terminará a las 21:56.

Eclipses solares y lunares

A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden verse desde una franja muy limitada de la superficie terrestre y duran unos minutos, los de luna son visibles desde toda la mitad del planeta donde es de noche y se prolongan durante varias horas. Los eclipse de luna, que son mucho más frecuentes que los solares totales, es uno de los espectáculos astronómicos más accesibles y populares.

El año que viene marcará el inicio del llamado Trío de Eclipses solares visibles desde España. El 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027 se verán dos solares totales y el 26 de enero de 2028 uno anular. El de 2026 es especialmente relevante, pues desde 1905 no se había visto uno total en la península Ibérica, y España será el único territorio habitado desde el que podrá contemplarse.