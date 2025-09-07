En Directo
Espectáculo natural
Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
Ángel Guerrero
Hoy domingo se producirá uno de los cuatro eclipses previstos para este año 2025. En esta ocasión, se trata de un eclipse total de luna, que precederá al parcial de sol del próximo 21 de septiembre.
El espectáculo natural llega de la mano de la luna llena de este noveno mes del año, y podrá observarse desde diferentes localizaciones de todo el país a partir de las 20.09 horas de la noche (horario peninsular español).
Los eclipses de Luna, accesibles y populares
A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden verse desde una franja muy limitada de la superficie terrestre y duran unos minutos, los de Luna son visibles desde toda la mitad del planeta donde es de noche y se prolongan durante varias horas.
De hecho, este se podrá seguir, durante alguna de sus fases, en toda Asia, Oceanía, Europa, África, la Antártida y el extremo oriental de Sudamérica. Los eclipse de Luna, que son mucho más frecuentes que los solares totales, es uno de los espectáculos astronómicos más accesibles y populares.
Este año han podido verse dos eclipses totales de Luna, el de hoy y el del 14 de marzo, que se observó en todo el país, aunque en la zona más oriental solo durante la fase parcial.
¿Dónde se verá mejor el eclipse?
La mejor visión del eclipse corresponderá a las zonas situadas más al este, sobre todo en Baleares y Catalunya. En el extremo más occidental de Galicia y las islas Canarias sólo podrá verse la fase parcial, pues el orto lunar, cuando el satélite atraviesa el plano del horizonte, se producirá inmediatamente después del final de la fase de total.
La 'Luna de sangre' surgirá en el cielo opuesta al Sol e inicialmente será difícil de ver debido a su escaso brillo, pero a medida que se eleve se hará más brillante, al tiempo que el cielo se oscurece, permitiendo observarla con mayor detalle, señala el IAC.
Su cercanía al horizonte le dará una apariencia de gran tamaño, lo que la hará "especialmente atractiva para los observadores", que deberán buscar lugares con un campo de visión despejado hacia el este para verla.
Llega el día del eclipse total de luna
Esta noche se producirá el último eclipse total de luna del año. El momento álgido será a partir de las 20.09 horas, y el satélite se verá tenue y de color rojizo por la incidencia de los rayos del Sol.
Mejores sitios para verlo en Barcelona
En Barcelona capital, la luna sale a las 20.12 horas, apenas unos segundos después de que alcance el máximo, por lo que será posible verlo en su totalidad más de 40 minutos.
Lo mejor es ir a un lugar elevado, donde no hay excesiva contaminación lumínica, como por ejemplo, el mirador de Torre Baró (Ruidecanyes, s/n), construido en 1989 pero recientemente rehabilitado.
También el mirador de Joan Sales, más conocido como mirador del Virolai, (Pau Ferran, 44) y el parque de la Creueta del Coll (Mare de Déu del Coll, 77) que, aunque cierra a las 21 horas, tiene una zona de miradores situada en el nivel superior.
Otra opción es cualquier balcón del parque del Tibidabo (plaça Tibidabo, 3-4), situado en la sierra de Collserola, o cualquiera de las decenas de miradores de Collserola, incluyendo el Observatori Fabra, situado en el Tibidabo (Camí de l'Observatori, s/n).
¿Qué es un eclipse lunar?
Un eclipse lunar es un bello fenómeno astronómico que ocurre cuando la luna, la Tierra y el sol se alinean en el espacio de tal manera que la sombra de la Tierra cae sobre la luna, bloqueando parcial o totalmente la luz solar que le llega al único satélite natural de la Tierra y creando un espectáculo impresionante en el cielo nocturno.
Para entender cómo se produce un eclipse lunar, es importante tener en cuenta las posiciones y órbitas (o movimientos) de la Tierra, la luna y el sol en el espacio. La luna orbita alrededor de la Tierra en una trayectoria elíptica, y la Tierra orbita alrededor del sol de manera similar. Cuando los tres cuerpos celestes están alineados de una manera particular, se produce un eclipse lunar.
El eclipse, en peligro según la Aemet: "Dificultarán una visualización óptima"
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado sobre la nubosidad generalizada que previsiblemente dificultará la visualización del eclipse lunar total de este domingo 7 de septiembre, donde la luna se teñirá de rojo durante unos minutos en el fenómeno conocido popularmente como "luna de sangre".
"Las nubes dificultarán una visualización óptima en la mayor parte del país", han informado la institución meteorológica mediante una publicación en la red social X. Lee más aquí.
Los eclipses levantan pasiones
El 12 de agosto de 2026 Mallorca se convertirá en un escenario privilegiado para observar el eclipse solar total. Sin ninguna duda, la Serra de la Tramuntana se ha convertido en uno de los lugares más buscados por los amantes del astroturismo. El fenómeno único con vista privilegiada desde Mallorca ha provocado una avalancha de reservas nunca vista. Esta avalancha también ha venido acompañada de precios de otra órbita como, por ejemplo, una noche por 22.000 euros para poder contemplar desde el Port de Sóller el “acontecimiento del siglo”, un fenómeno que no se da en Mallorca desde 1905. Lee el artículo completo aquí.
Así será el eclipse de este domingo
Mientras España prepara su gran eclipse total de Sol para agosto de 2026, este mismo domingo tendremos como aperitivo un eclipse lunar total, en el que nuestro satélite se oscurecerá por completo, debido a la interposición de la Tierra entre la Luna y el Sol.
El eclipse total de luna del día 7 será visible desde gran parte del mundo, también en España, donde podrá verse como total excepto en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias, donde el orto lunar -la salida de la luna- se producirá inmediatamente después de que acabe la fase de totalidad del eclipse, por lo que allí solo será visible el final de la fase parcial. Leer más.
Última luna del verano
Esta luna llena será la tercera y última del verano. Coincide, además, con un eclipse total de luna que será visible desde América, Europa -España incluida- y África. Hay que tener en cuenta que los eclipses lunares solo ocurren durante la luna llena, mientras que los eclipses solares ocurren solo durante la luna nueva, es decir, durante la ausencia de la luna o, más bien, cuando la luna no es visible desde la Tierra porque no refleja la luz del sol.
Calendario lunar de septiembre
El eclipse total de luna previsto para este domingo coincide con la luna llena de este noveno mes del año. Completará así su ciclo completo, de 29 días de duración. A esta, la seguirán el cuarto menguante, desde las 12.33 horas del 14 de septiembre; la luna nueva, a partir de las 21.54 horas del 21 de septiembre; y, por último, el cuarto creciente, desde las 1.54 horas del 30 de septiembre.
- Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
- Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
- Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios