Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora

Los eclipses de Luna, accesibles y populares

A diferencia de los eclipses solares, que solo pueden verse desde una franja muy limitada de la superficie terrestre y duran unos minutos, los de Luna son visibles desde toda la mitad del planeta donde es de noche y se prolongan durante varias horas.

De hecho, este se podrá seguir, durante alguna de sus fases, en toda Asia, Oceanía, Europa, África, la Antártida y el extremo oriental de Sudamérica. Los eclipse de Luna, que son mucho más frecuentes que los solares totales, es uno de los espectáculos astronómicos más accesibles y populares.

Este año han podido verse dos eclipses totales de Luna, el de hoy y el del 14 de marzo, que se observó en todo el país, aunque en la zona más oriental solo durante la fase parcial.