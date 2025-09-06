Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora

Este domingo se producirá uno de los cuatro eclipses previstos para este año 2025. En esta ocasión, se trata de un eclipse total de luna, que precederá al parcial de sol del próximo día 21 de septiembre.

El espectáculo natural llega de la mano de la luna llena de este noveno mes del año, y podrá observarse desde diferentes localizaciones de todo el país a partir de las 20.09 horas de la noche (horario peninsular español).

¿Qué es un eclipse lunar? Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que tiene lugar cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean de tal forma que la sombra terrestre se proyecta sobre la superficie lunar. Esto provoca que la luz solar que normalmente ilumina a nuestro satélite natural quede bloqueada, de manera parcial o total, generando un espectáculo visible en el cielo nocturno. Para comprender este proceso, es necesario considerar las posiciones y movimientos orbitales de la Tierra, la Luna y el Sol. La Luna describe una órbita elíptica alrededor de la Tierra, mientras que esta última hace lo propio alrededor del Sol. Cuando los tres cuerpos se disponen en una alineación específica, ocurre el eclipse lunar. Lee el artículo completo aquí.