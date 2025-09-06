Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectáculo natural

Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora

¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España

Eclipse lunar total

Eclipse lunar total

Ángel Guerrero

Barcelona
Este domingo se producirá uno de los cuatro eclipses previstos para este año 2025. En esta ocasión, se trata de un eclipse total de luna, que precederá al parcial de sol del próximo día 21 de septiembre.

El espectáculo natural llega de la mano de la luna llena de este noveno mes del año, y podrá observarse desde diferentes localizaciones de todo el país a partir de las 20.09 horas de la noche (horario peninsular español).

