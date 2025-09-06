En Directo
Espectáculo natural
Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
Ángel Guerrero
Este domingo se producirá uno de los cuatro eclipses previstos para este año 2025. En esta ocasión, se trata de un eclipse total de luna, que precederá al parcial de sol del próximo día 21 de septiembre.
El espectáculo natural llega de la mano de la luna llena de este noveno mes del año, y podrá observarse desde diferentes localizaciones de todo el país a partir de las 20.09 horas de la noche (horario peninsular español).
¿Qué es un eclipse lunar?
Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que tiene lugar cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean de tal forma que la sombra terrestre se proyecta sobre la superficie lunar. Esto provoca que la luz solar que normalmente ilumina a nuestro satélite natural quede bloqueada, de manera parcial o total, generando un espectáculo visible en el cielo nocturno.
Para comprender este proceso, es necesario considerar las posiciones y movimientos orbitales de la Tierra, la Luna y el Sol. La Luna describe una órbita elíptica alrededor de la Tierra, mientras que esta última hace lo propio alrededor del Sol. Cuando los tres cuerpos se disponen en una alineación específica, ocurre el eclipse lunar. Lee el artículo completo aquí.
¿Cuántos eclipses se producen al año?
En un año, se producen entre cuatro y siete eclipses, contando tanto los de sol como los de luna. Lo habitual es que se acompañen entre ellos: uno se produce media lunación después que el otro, por lo que "cada año hay al menos dos eclipses solares y dos lunares", apunta Miguel Querejeta, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional. Este año, de hecho, la suma será de tan solo cuatro, siendo el de luna de este domingo 7 de septiembre el penúltimo de ellos.
- Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
- Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
- Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Adiós a las concesiones históricas: Catalunya rediseña la futura red de bus público para conectar en 2028 todos los municipios
- Una paciente psiquiátrica se suicida en las Urgencias del Hospital de Terrassa tras más de 48 horas esperando el ingreso