Esta es la próxima generación de científicos en Europa: El CEI compromete 761 millones de euros en becas a proyectos estratégicos

El Consejo Europeo de Investigación (CEI) ha seleccionado a 478 investigadores jóvenes de toda Europa para recibir las Becas de Inicio de este año. Con una financiación total de 761 millones de euros, estas becas apoyan la investigación de excelencia en diversos campos, incluyendo la física.

Ekaterina Zaharieva, comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, comenta al respecto: "Entre los ganadores de esta nueva ronda de financiación de la UE se encuentran investigadores de 51 nacionalidades. Los mismos impulsarán el conocimiento en una amplia gama de campos científicos, como el cáncer, la salud mental y la ciencia cuántica. Vemos que científicos destacados llegan a Europa gracias a estas nuevas subvenciones, y muchos deciden quedarse gracias a este apoyo. Esto demuestra el potencial de Europa para atraer y retener al mejor talento científico".

Por su parte, la presidenta del Consejo Europeo de Investigación, la profesora Maria Leptin, agrega: "Todas estas mentes brillantes y la plétora de ideas brillantes que perseguirán me inspiran mucho, al igual que su creatividad científica. También me da esperanza que Europa las empodere y las respalde. Sin embargo, podríamos hacer más. Solo el 12% de las propuestas de este concurso reciben financiación, aunque muchas más son excelentes. Se necesita más inversión en este tipo de ciencia para que Europa alcance su máximo potencial.

Como parte del programa Horizonte Europa de la UE, estas subvenciones del CEI ayudarán a investigadores a realizar descubrimientos en una amplia gama de campos. Entre los beneficiarios se encuentran un investigador de los Países Bajos que explora nuevas maneras de hacer que el tacto artificial parezca más natural y realista; un científico residente en Austria que investiga cómo el envejecimiento modifica los tejidos humanos y desencadena enfermedades; un investigador de Estonia que estudia si el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en adultos refleja el TDAH infantil; y otro científico residente en España que examina cómo las plantas se protegen de la exposición solar excesiva.

Respecto algunas cifras de estas investigaciones, cabe destacar que los candidatos seleccionados planean llevar a cabo sus proyectos en universidades y centros de investigación de 25 países, incluyendo Alemania (99 becas), el Reino Unido (60), los Países Bajos (44) y Francia (41). Provienen de Europa y el extranjero, con 51 nacionalidades diferentes entre los becarios, destacando investigadores alemanes (87), italianos (55), franceses (33) e investigadores del Reino Unido y España (32 cada uno). Esta convocatoria atrajo 3.928 propuestas, lo que supone un aumento del 13% en la demanda con respecto a la convocatoria de Becas Starting del año pasado. Algo más del 12% de las propuestas serán financiadas.

El número de mujeres beneficiarias se mantiene bastante estable: un 42% de ellas fueron beneficiarias en las Becas Starting de este año, un 44% en 2024 y un 43% en 2023. Una Beca Starting asciende a 1,5 millones de euros por un periodo de hasta cinco años. Sin embargo, se pueden asignar fondos adicionales para cubrir gastos relacionados con el traslado desde un país fuera de la UE o países asociados, la adquisición de equipos importantes o el acceso a grandes instalaciones, o gastos importantes relacionados con la experimentación y el trabajo de campo.

Finalmente, se estima que esta ronda de subvenciones creará unos 3.000 puestos de trabajo dentro de los equipos de los nuevos beneficiarios.