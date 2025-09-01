El minuto de oscuridad en Catalunya: qué día será y cómo observarlo sin riesgo

El 8 de abril del año pasado se vivió un espectacular eclipse solar , que se vio de forma total en Estados Unidos, México y Canadá y de forma parcial en otros puntos, como en Galicia y las Islas Canarias.

Pero este fenómeno astronómico, en el que un objeto celeste -en este caso, la luna- pasa entre otro objeto celeste -la Tierra- y la fuente de luz -el sol-, creando una sombra que oscurece temporalmente el objeto que se encuentra detrás (es decir, la Tierra) llevaba años sin presenciarse de forma total en España, donde nos tenemos que conformar con ver solo una parte del sol oscurecida.

El último eclipse de sol anular visible sucedió en 2005, y el último eclipse total se pudo ver en 1959, y solo desde las islas Canarias; la península Ibérica no ha visto un eclipse total de sol desde 1912.

Entre 4 y 7 eclipses

Esta sequía de eclipses de sol visibles va a terminar próximamente, pues en los años 2026-2028 habrá dos eclipses totales y uno anular que se podrán ver desde algún punto de nuestra geografía.

En un año, se producen entre 4 y 7 eclipses, incluyendo los de sol y los de luna. Y lo normal es que se acompañen entre ellos, es decir, que uno se produzca media lunación después que el otro, por lo que "cada año hay al menos dos eclipses solares y dos lunares", apunta Miguel Querejeta, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional.

Pero lo que no es tan habitual es que el eclipse de sol sea total, algo que se da cuando la luna pasa directamente entre la Tierra y el sol, cubriendo por completo el disco solar desde la perspectiva de la Tierra.

Durante este tipo de eclipse, la luna bloquea completamente la luz solar, lo que resulta en un oscurecimiento total del día durante el periodo del eclipse.

Agosto de 2026

El 12 de agosto de 2026, por la tarde, se podrá disfrutar de un eclipse total en una franja aproximada de 290 kilómetros de ancho, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La franja de totalidad atraviesa la Península de noroeste a sureste: desde el noreste de Galicia hasta el norte de la Comunitat Valenciana, el sur de Catalunya (sin tocar Barcelona) y las Islas Baleares, pasando por Asturias, noreste de Castilla-León, Cantabria, noreste de Madrid (sin tocar la capital), sudoeste del País Vasco y Navarra, La Rioja, noreste de Castilla-La Mancha y sureste de Aragón.

Se verá, pues, de forma total en ciudades como A Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, València, Castellón, Tarragona y Baleares, y de forma parcial en el resto de España.

Franja que podrá ver el eclipse de sol total del 12 agosto de 2026. / IGN

Duración de la fase de totalidad del eclipse

Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país.

La duración de la fase de totalidad variará y será de entre un minuto 50 segundos a un minuto 36 segundos en la línea central -que incluye Tarragona- hasta unos pocos segundos en los límites norte-sur de la franja de totalidad.

El siguiente eclipse de sol total que se podrá ver en España será el 2 de agosto del año siguiente. Casi un año después del eclipse de 2026, otro eclipse total cruzará la península Ibérica.

La franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá el extremo sur de la Península, incluyendo ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla.

Agosto del 2027

El eclipse tendrá lugar durante la mañana ( aproximadamente a las 10.50, hora peninsular española), y la máxima duración de la totalidad en España corresponderá a Ceuta, que podrá disfrutar del evento con 4 minutos y 48 segundos.

Franja donde se podrá ver de forma total el eclipse de sol del 2 de agosto de 2027. / IGN

Apenas unos meses después, el 26 de enero de 2028, se podrá ver un eclipse anular.

En un eclipse anular o de fuego, como el que tendrá lugar en el 2028, la luna pasa directamente por delante del sol, pero no lo cubre completamente, creando la apariencia de una aureola brillante alrededor de ella, aunque apenas tenga unos minutos de duración.

Franja donde se podrá ver el eclipse de sol de forma total el 28 de enero de 2028. / IGN

En el caso del que tendrá lugar el 26 de enero de 2028, la franja de anularidad cruzará la Península de sudoeste a noreste justo antes de la puesta de sol, por lo que el eclipse con su fase anular completa se podrá observar en localidades como Sevilla, Málaga, Murcia y Valencia, donde la fase anular se verá completa.

En Palma y Barcelona solo se verá el principio de la fase anular, pues el sol se pondrá antes de que esta termine.