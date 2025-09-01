Todo sobre los eclipses de luna: qué son y cómo ocurren estos fenómenos astronómicos

Un eclipse lunar es un bello fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra, la luna y el sol se alinean en el espacio de tal manera que la sombra de la Tierra cae sobre la luna, bloqueando parcial o totalmente la luz solar que le llega al único satélite natural de la Tierra y creando un espectáculo impresionante en el cielo nocturno.

Para entender cómo se produce un eclipse lunar, es importante tener en cuenta las posiciones y órbitas (o movimientos) de la Tierra, la luna y el sol en el espacio. La luna orbita alrededor de la Tierra en una trayectoria elíptica, y la Tierra orbita alrededor del sol de manera similar. Cuando los tres cuerpos celestes están alineados de una manera particular, se produce un eclipse lunar.

Solo con luna llena

Un eclipse lunar solo puede darse durante la fase de luna llena, es decir, cuando la cara iluminada de la luna está opuesta al sol en el cielo. Cuando hay luna llena, la luz del sol ilumina completamente la cara de la luna que enfrenta a la Tierra, creando un espectáculo brillante en el cielo nocturno. Sin embargo, durante un eclipse lunar la luz del sol se bloquea parcial o totalmente debido a la sombra de la Tierra, lo que resulta en un oscurecimiento parcial o total de la luna.

Existen diferentes tipos de eclipses lunares, incluyendo los eclipses penumbrales, parciales y totales, y cada uno tiene su propio proceso único de formación.

Formación

1-. Eclipse lunar penumbral: ocurre cuando la luna pasa a través de la penumbra de la Tierra, que es la parte más externa de su sombra. La penumbra de la Tierra es una región menos oscura que la umbra, que es la parte más interna y oscura de la sombra de la Tierra. Durante un eclipse penumbral, la luna solo pasa a través de la penumbra, lo que resulta en un oscurecimiento sutil de su brillo.

Eclipses lunares / EPC

El proceso de formación de un eclipse lunar penumbral comienza cuando la luna se mueve hacia la sombra de la Tierra en su órbita elíptica. A medida que la luna entra en la penumbra, la luz del sol que la ilumina se va atenuando gradualmente, lo que provoca que la luna se oscurezca ligeramente.

Sin embargo, debido a que la penumbra de la Tierra no es completamente oscura, el oscurecimiento de la Luna durante un eclipse penumbral puede ser difícil de detectar a simple vista.

2-. Eclipse lunar parcial: una parte de la luna se oscurece, mientras que otra parte permanece iluminada.

3-. Eclipse lunar total: la luna pasa completamente por la umbra de la Tierra, lo que resulta en una completa oscuridad de la luna.

Requisitos

Para que se produzca un eclipse lunar, deben cumplirse dos condiciones, aparte de la ya mencionada de la luna llena.

La luna debe estar lo suficientemente cerca del plano orbital de la Tierra para que pueda pasar a través de su sombra. La Tierra y la luna deben estar alineadas de manera que la sombra de la Tierra caiga sobre la luna.

La duración de un eclipse lunar es variable: desde unos pocos minutos hasta varias horas, dependiendo de la posición relativa de los tres cuerpos celestes.