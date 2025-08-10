Nueva alineación de seis planetas hoy: todo lo que necesitas saber

El cielo será escenario de un evento astronómico excepcional durante la noche del domingo: una alineación de seis planetas —Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno— acompañados por la Luna llena de agosto, conocida como Luna de Esturión.

Cómo será la alineación de planetas

Los primeros en aparecer serán Saturno y la Luna, visibles durante gran parte de la noche, según recogen portales especializados como 'eltiempo.es'. Más cerca del amanecer, Mercurio asomará sobre el horizonte, ofreciendo una oportunidad única para observarlo en su mayor separación del Sol. Venus y Júpiter estarán especialmente próximos entre sí, separados por menos de un grado, lo que los convertirá en un dúo brillante en el firmamento.

A simple vista se distinguirán Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, mientras que para localizar Urano y Neptuno será necesario recurrir a prismáticos o telescopios. Neptuno, además, estará cerca de Saturno, lo que dificultará su observación debido al brillo del gigante anillado.

Lluvia de estrellas Perseidas

El espectáculo celeste se verá reforzado por la lluvia de estrellas Perseidas, cuyo pico llegará la noche del 12 al 13 de agosto. Aunque la luz lunar limitará la visibilidad de meteoros débiles, será posible avistar algunas estrellas fugaces ya en la madrugada del día 10.

La próxima alineación similar no ocurrirá, en condiciones menos favorables, hasta el 28 de febrero de 2026. Por ello, los expertos recomiendan buscar un lugar con horizonte despejado y evitar mirar directamente al Sol para disfrutar de esta cita irrepetible.