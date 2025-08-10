Astronomía
Nueva alineación de seis planetas hoy: todo lo que necesitas saber
Los mejores miradores de Barcelona para ver la alineación de planetas de hoy
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El cielo será escenario de un evento astronómico excepcional durante la noche del domingo: una alineación de seis planetas —Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno— acompañados por la Luna llena de agosto, conocida como Luna de Esturión.
Cómo será la alineación de planetas
Los primeros en aparecer serán Saturno y la Luna, visibles durante gran parte de la noche, según recogen portales especializados como 'eltiempo.es'. Más cerca del amanecer, Mercurio asomará sobre el horizonte, ofreciendo una oportunidad única para observarlo en su mayor separación del Sol. Venus y Júpiter estarán especialmente próximos entre sí, separados por menos de un grado, lo que los convertirá en un dúo brillante en el firmamento.
A simple vista se distinguirán Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, mientras que para localizar Urano y Neptuno será necesario recurrir a prismáticos o telescopios. Neptuno, además, estará cerca de Saturno, lo que dificultará su observación debido al brillo del gigante anillado.
Lluvia de estrellas Perseidas
El espectáculo celeste se verá reforzado por la lluvia de estrellas Perseidas, cuyo pico llegará la noche del 12 al 13 de agosto. Aunque la luz lunar limitará la visibilidad de meteoros débiles, será posible avistar algunas estrellas fugaces ya en la madrugada del día 10.
La próxima alineación similar no ocurrirá, en condiciones menos favorables, hasta el 28 de febrero de 2026. Por ello, los expertos recomiendan buscar un lugar con horizonte despejado y evitar mirar directamente al Sol para disfrutar de esta cita irrepetible.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
- Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
- Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego