Planes nocturnos
Los mejores miradores de Barcelona para ver la alineación de planetas de hoy
Nueva alineación de seis planetas hoy: todo lo que necesitas saber
Lágrimas de san Lorenzo 2025: este es el mejor momento para ver la lluvia de estrellas más esperada del verano
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El firmamento ofrecerá la noche de este domingo una de sus escenas más espectaculares: una alineación de seis planetas junto a la Luna llena de agosto, conocida como Luna de Esturión. Desde la Tierra podrán observarse Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, aunque los dos últimos requerirán prismáticos o telescopio.
El evento se producirá poco antes del amanecer, momento en el que Mercurio aparecerá sobre el horizonte. Venus, Júpiter y Saturno serán visibles sin ayuda óptica, mientras que Urano y Neptuno necesitarán instrumentos astronómicos. La Luna permanecerá toda la noche sobre el horizonte, acompañando la alineación.
¿Cómo observarlo?
Para apreciar por completo el fenómeno, es importante tener en cuenta que lo mejor es encontrar lugares sin obstáculos visuales ni contaminación lumínica.
Por ello, lo mejor es ir a un sitio alejado de las urbes una hora antes de la puesta de sol. Se recomienda, además, el uso de un telescopio o binoculares de alta potencia. Con el ojo desnudo es muy difícil llegar a observar Urano y Neptuno, debido a que se encuentran en el extremo del sistema solar.
Mejores sitios para ver la conjunción en Catalunya
Los mejores lugares para ver esta alineación en Catalunya serán el Parc Astronòmic del Montsec, situado en Àger (Noguera, Barcelona) y el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el Pirineo de Lleida. Ambos enclaves son considerados Reserva Starlight, espacios naturales protegidos donde disfrutar del cielo nocturno y la astronomía.
¿Y en Barcelona?
Pero en Barcelona ciudad también hay lugares en los que es posible observar la conjunción de planetas, lugares elevados en los que no hay excesiva contaminación lumínica.
Por ejemplo, el mirador de Torre Baró (Ruidecanyes, s/n), construido en 1989 pero recientemente rehabilitado. También el mirador de Joan Sales, más conocido como mirador del Virolai, (Pau Ferran, 44) y el parque de la Creueta del Coll (Mare de Déu del Coll, 77) que, aunque cierra a las 21 horas, tiene una zona de miradores situada en el nivel superior.
Tibidabo y playas
También cualquier balcón del parque del Tibidabo (plaça Tibidabo, 3-4), situado en la sierra de Collserola, o cualquiera de las decenas de miradores de Collserola, incluyendo el Observatori Fabra, situado en el Tibidabo (Camí de l'Observatori, s/n).
Por último, sentarse en la arena en una de las playas de Barcelona mirando al mar también ofrece la posibilidad de poder contemplar la alineación de planetas.
- Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Denuncian que un restaurante del Cap de Creus cobra 10 euros por persona por reservar mesa y no los devuelve: 'No es legalmente válido
- Meteocat advierte que la ola de calor se extenderá por Catalunya a partir del jueves, dejando máximas de 35 grados en el litoral y de 40 en el interior
- El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
- El celibato voluntario se abre paso entre las jóvenes: '¿Por qué tantas sentimos que debemos apartarnos para estar bien?
- Incidencias en Rodalies Renfe en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: última hora de las líneas y trenes afectados
- Incendio en la Mezquita de Córdoba, hoy en directo: última hora de las zonas y capillas afectadas por el fuego