Los mejores miradores de Barcelona para ver la alineación de planetas de hoy

El firmamento ofrecerá la noche de este domingo una de sus escenas más espectaculares: una alineación de seis planetas junto a la Luna llena de agosto, conocida como Luna de Esturión. Desde la Tierra podrán observarse Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, aunque los dos últimos requerirán prismáticos o telescopio.

El evento se producirá poco antes del amanecer, momento en el que Mercurio aparecerá sobre el horizonte. Venus, Júpiter y Saturno serán visibles sin ayuda óptica, mientras que Urano y Neptuno necesitarán instrumentos astronómicos. La Luna permanecerá toda la noche sobre el horizonte, acompañando la alineación.

¿Cómo observarlo?

Para apreciar por completo el fenómeno, es importante tener en cuenta que lo mejor es encontrar lugares sin obstáculos visuales ni contaminación lumínica.

Por ello, lo mejor es ir a un sitio alejado de las urbes una hora antes de la puesta de sol. Se recomienda, además, el uso de un telescopio o binoculares de alta potencia. Con el ojo desnudo es muy difícil llegar a observar Urano y Neptuno, debido a que se encuentran en el extremo del sistema solar.

Mejores sitios para ver la conjunción en Catalunya

Los mejores lugares para ver esta alineación en Catalunya serán el Parc Astronòmic del Montsec, situado en Àger (Noguera, Barcelona) y el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el Pirineo de Lleida. Ambos enclaves son considerados Reserva Starlight, espacios naturales protegidos donde disfrutar del cielo nocturno y la astronomía.

¿Y en Barcelona?

Pero en Barcelona ciudad también hay lugares en los que es posible observar la conjunción de planetas, lugares elevados en los que no hay excesiva contaminación lumínica.

Por ejemplo, el mirador de Torre Baró (Ruidecanyes, s/n), construido en 1989 pero recientemente rehabilitado. También el mirador de Joan Sales, más conocido como mirador del Virolai, (Pau Ferran, 44) y el parque de la Creueta del Coll (Mare de Déu del Coll, 77) que, aunque cierra a las 21 horas, tiene una zona de miradores situada en el nivel superior.

Tibidabo y playas

También cualquier balcón del parque del Tibidabo (plaça Tibidabo, 3-4), situado en la sierra de Collserola, o cualquiera de las decenas de miradores de Collserola, incluyendo el Observatori Fabra, situado en el Tibidabo (Camí de l'Observatori, s/n).

Por último, sentarse en la arena en una de las playas de Barcelona mirando al mar también ofrece la posibilidad de poder contemplar la alineación de planetas.