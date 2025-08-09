Los mejores lugares para ver las Perseidas 2025 en Catalunya

La lluvia de estrellas más famosa del año está al caer. Cada verano disfrutamos de las estrellas cuando el cielo está despejado y las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo hacen acto de presencia con la llegada del mes de agosto. La formación de este fenómeno resulta del cruce de la Tierra con la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, momento en el cual se puede observar la estela que dejan los meteoros y otros fragmentos rocosos que viajan por el espacio.

Dónde ver las Perseidas

Primeramente, es recomendable alejarse de los núcleos urbanos para disfrutar de este fenómeno de la naturaleza porque la luz artificial no nos deja ver con claridad el cielo nocturno, así que debemos situarnos en lugares donde impere la oscuridad.

Los mejores lugares de Catalunya

En Catalunya, lugares como las montañas de Prades, el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Maurici, el Montsec y la sierra de Montsant y Mongai tienen el sello Starlight, que es una certificación que entrega la Fundación Starlight por "excelente calidad de cielo". Otra opción viable, aunque seguramente haya muchas otras personas, es verlas desde alguno de los observatorios, como el Fabra o el de Pujalt.