Sonda espacial rusa: Última hora de su impacto contra la Tierra, hoy en directo

El astrofísico Thore ve más peligroso las armas en el espacio que la caída de la sonda soviética

El astrofísico Kip Thorne, premio Nobel de Física 2017, ha afirmado este jueves que le preocupa más la situación de las armas en el espacio que el peligro que pueda representar la caída de una vieja sonda soviética prevista para el próximo fin de semana. Thorne, que se encuentra en la capital gallega invitado por el programa de divulgación científica ConCiencia de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), ha explicado en una conferencia de prensa que la basura espacial representa sin duda un "peligro" pero relativo. "La posibilidad de dañar a personas es muy pequeña comparado con otros peligros que afrontamos", según Thorne, quien ha advertido del daño que la basura espacial puede generar a los satélites de telecomunicaciones y otras instalaciones tecnológicas, pero sobre todo un eventual impacto en las armas en el espacio. "Hasta hace poco habíamos logrado mantener las armas fuera del espacio", ha comentado el científico, quien ha dicho no ser un experto en ese ámbito, pero "tengo la impresión de que las barreras para mantener el armamento en la Tierra y no en el espacio se han desmoronado y eso me preocupa".