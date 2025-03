Eclipse solar 2025, hoy en directo: así se ve en Barcelona y resto de Catalunya

Gafas y recomendaciones para ver el eclipse solar sin peligro: así deben ser y dónde comprar

Los eclipses no suceden de forma demasiado frecuente, por lo que cuando se avecina uno se crea una gran expectación. Muchos de los curiosos no son conscientes de los graves peligros que conlleva observar un eclipse. Aunque se sabe que no se debe observar directamente sin protección, la mayoría de gafas no cumplen con los requisitos de seguridad.

Por ello, existen gafas específicas para los eclipses que protegen nuestra vista. Sin embargo, también se debe tener cuidado con ellas. Especialmente en las tiendas online se comercializan gafas de eclipse que no están certificadas.

Lea aquí el tipo de gafas homologadas que se recomiendan para observar un eclipse.