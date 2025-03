Gafas y recomendaciones para ver el eclipse solar sin peligro: así deben ser y dónde comprar

La mañana del sábado estará marcada por el eclipse solar parcial que se podrá observar en todo el país. Este curioso fenómeno astronómico ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, pero sin cubrir el total de la superficie solar. De este modo, queda visible en todo momento una parte del Sol.

Los eclipses no suceden de forma demasiado frecuente, por lo que cuando se avecina uno se crea una gran expectación. Muchos de los curiosos no son conscientes de los graves peligros que conlleva observar un eclipse. Aunque se sabe que no se debe observar directamente sin protección, la mayoría de gafas no cumplen con los requisitos de seguridad.

Por ello, existen gafas específicas para los eclipses que protegen nuestra vista. Sin embargo, también se debe tener cuidado con ellas. Especialmente en las tiendas online se comercializan gafas de eclipse que no están certificadas.

Gafas homologadas

Es importante comprar estas gafas en sitios de confianza y consultar el etiquetado de las mismas. En ella debe aparecer el sello CE -que son las siglas de Conformidad Europea-, así como el cumplimiento de la norma ISO 12312-2:2015, que por obligación debe aparecer escrito en las gafas.

Sin embargo, un pequeño estudio analizó 13 gafas ya utilizadas en eclipses anteriores, dos de ellas mostraban unos niveles de transmisión de luz significativamente más altos. Esto las impide ofrecer una protección adecuada durante la observación solar directa. Por este motivo, no se recomienda usar gafas que tengan más de cinco años de antigüedad, lo mejor es comprar unas nuevas si se pretende observar el eclipse.

Una vez tenemos a nuestra disposición unas gafas homologadas, es importante seguir más recomendaciones durante el eclipse. Su observación se debe realizar durante medio minuto aproximadamente y después hacer un parón de más tiempo. También es importante no usarlas con prismáticos o un telescopio, ya que son instrumentos que necesitan sus propios filtros.

Otros métodos de observación

El sistema más seguro es visualizar el sol por proyección. Para hacerlo, la forma más sencilla es utilizando dos cartulinas. Primero se deberá hacer un pequeño agujero en una de ellas, después, el sujeto se tendrá que colocar de espaldas al sol aguantando la cartulina para que la luz pase por el agujero y se proyecte en la otra. Esta segunda cartulina se debe colocar a tres palmos de distancia y a la sombra de la primera.

Otro método simple es utilizar un espejo plano de mano para proyectar la imagen del sol en una pared que se encuentre en la sombra o sobre el techo. Para ello, el espejo en cuestión debe estar cubierto con un papel con un pequeño agujero.