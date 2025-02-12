¿Cuándo es la próxima luna llena? Queda poco para la luna de nieve

La luna, el satélite natural de la Tierra, es un astro que orbita alrededor de ella y refleja la luz del sol. Tiene distintas fases, que influyen en las mareas y en los ciclos naturales de las personas, marcadas por sus cuatro fases más importantes: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, que corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-luna y Tierra-sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente.

Una luna llena se da cuando la Tierra se encuentra entre el sol y la luna, de manera que esta refleja la luz solar con toda su cara visible, alcanzando su máxima iluminación.

Y en 2026 coincide que febrero, que empieza el domingo día 1, se inicia con la luna legando a su plenilunio, fase a la que llega a partir de las 23.09 horas, bajo el signo de Leo, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Luna del hambre

Será entonces cuando tendrá lugar la llamada luna llena de nieve, que se conoce así porque febrero era el mes asociado a fuertes nevadas, sobre todo en Estados Unidos y Canadá.

La luna de febrero también se conoce como luna de huesos o luna de hambre, debido a las difíciles condiciones de caza de la temporada y la falta de comida disponible en el invierno.

Esta luna de febrero es la segunda de las tres que tendrá el invierno. La siguiente y última del invierno será el 3 de marzo -la primavera no empieza hasta el 20 de marzo a las 15.46 horas (hora peninsular española)-.

Se da la circunstancia de que esta última luna llena del invierno irá acompañada de un eclipse total de luna, que lamentablemente solo será visible en el este de Asia, Australia, Pacífico y América.

Luna mentirosa

Antes de llegar a ser llena, el satélite pasa por la fase de cuarto creciente, que es cuando en el hemisferio norte tiene la mitad derecha iluminada y tiene forma de 'D'. Una vez terminada la luna llena, esta pasa a cuarto menguante o decreciente; es decir, la parte izquierda iluminada y forma de 'C'. Es por ello por lo que se suele decir que la luna es mentirosa: porque cuando crece tiene forma de 'D' -letra por la que empieza el verbo 'decrecer' y su variante adjetivada 'decreciente'- y cuando decrece tiene forma de 'C' -letra por la que empieza el verbo 'crecer' y su variante adjetivada 'creciente'-.

Todas las lunas llenas del año

Posteriormente, la luna se convierte en luna nueva, también denominada novilunio o interlunio, que es una fase lunar que sucede cuando la luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el sol, de manera que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde nuestro planeta.

Este año, hay un total de 13 lunas llenas. La que hubo el pasado 3 de enero, la que se producirá el domingo 1 de febrero y estas otras 11: