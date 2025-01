Alineación de planetas: hora y lugares donde verla mejor esta noche en Catalunya

Este enero, se está dando un evento astronómico que también podrá observarse a principios de febrero. Se trata de una alineación de planetas o alineación planetaria, un suceso que, en sí, es relativamente común, pero cuyos detalles específicos de esta vez lo hacen especial.

En puridad, no se trata de un evento astronómico, sino de un efecto óptico, que se da cuándo, desde un punto de la Tierra, se observa cómo varios de los planetas que conforman el sistema solar coinciden aproximadamente en el mismo punto de su respectiva órbita en relación con el sol.

También llamado desfile planetario, en la alineación de enero coinciden seis de los ocho planetas que conforman el sistema solar.

Un par de dedos de distancia

Desde la noche del 17 al 18 de enero y durante un par de semanas, Venus y Saturno se hallan en conjunción en el cielo en su punto más cercano, esto es, a aproximadamente 2 grados, lo que es apenas un par de dedos de distancia.

Estos dos planetas son visibles por el sudoeste.

Además, Júpiter es visible también durante el primer mes del año y parte del segundo en todo lo alto, y Marte lo es en el este.

Urano y Neptuno, por su parte, también están allí, aunque se necesitará un telescopio para verlos.

Por qué el 29 de enero

Si los planetas son visibles durante la última mitad de enero y los primeros días de febrero, ¿por qué el próximo día 29 es uno de los mejores días para ver la alineación?

El motivo no es otro que porque hay luna nueva: el próximo día 29, a partir de las 13.36 horas (hora peninsular española) habrá luna nueva o novilunio, es decir, ausencia de luna. Esto sucede cuando el único satélite natural de la Tierra queda alineado entre esta y el sol, y desde la Tierra vemos la cara de la luna no iluminada por el sol, es decir, no vemos luna porque el brillo del sol la eclipsa.

Es por ello por lo que esa noche, si las condiciones meteorológicas lo permiten, será la mejor noche para ver la alineación.

La mejor hora para ver la alineación sería justo después del atardecer, aunque a partir de las 23.30 horas (hora peninsular española), los planetas se verán más elevados en el cielo.

El primer planeta visible será Venus, seguido de Saturno y Neptuno. Tras ellos, Júpiter y Urano, a los que se añadirá Marte poco antes de la salida del sol.

Hay que recordar que, para ver Urano y Neptuno, se necesitará un telescopio.

¿Cómo observarlo?

Para apreciar por completo el fenómeno, es importante tener en cuenta que lo mejor es encontrar lugares sin obstáculos visuales ni contaminación lumínica.

Por ello, lo mejor es ir a un sitio alejado de las urbes una hora antes de la puesta de sol. Se recomienda, además, el uso de un telescopio o binoculares de alta potencia. Con el ojo desnudo es muy difícil llegar a observar Urano y Neptuno, debido a que se encuentran en el extremo del sistema solar.

Los mejores lugares para ver esta alineación en Catalunya serán el Parc Astronòmic del Montsec, situado en Àger (Noguera, Barcelona) y el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el Pirineo de Lleida. Ambos enclaves son considerados Reserva Starlight, espacios naturales protegidos donde disfrutar del cielo nocturno y la astronomía.

Mismo plano

Los planetas siempre aparecen a lo largo de una línea en el cielo, por lo que la alineación en sí no es especial. Para que se considere alineación, tan solo hace falta que se encuentren en el mismo lado del sol y que la perspectiva de la distancia entre cada uno de ellos sea menor a 26 grados.

Lo que es menos común es ver cuatro o cinco planetas brillantes a la vez, algo que no ocurre todos los años, según destaca la Nasa, la agencia espacial estadounidense.