Espadaler, Rull, Castellà y Pérez: los más veteranos del Parlament

La llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat en 2024 supuso un cambio de Govern y de mayorías parlamentarias que dio por cerrado el 'procés'. Pero la imagen del hemiciclo en sus constitución no varió tanto: casi un 40% de los diputados actuales repite respecto a la pasada legislatura y más de la mitad han ocupado un escaño antes. Una continuidad que es transversal en la Cámara, ya que todos los grupos parlamentarios cuentan con más de una tercera parte de diputados con experiencia como parlamentarios, salvo la extrema derecha de Aliança Catalana, que debuta en esta legislatura.

El partido que más veteranos presentó en sus filas cuando se constituyó el Parlament en esta legislatura es el PP, con un 80% de sus diputados repitiendo, y el que menos, ERC. Sin embargo, son el PSC y Junts las formaciones que tienen parlamentarios más longevos en sus listas. De hecho, de los diez más veteranos, cinco son de las filas posconvergentes, cuatro de las socialistas y una de las populares. Solo figuran dos mujeres en el 'top 10': la socialista Alícia Romero y la popular Eva García.

De todos estos rostros conocidos, hay cuatro que destacan por su larga trayectoria en el Parlament, que en algunos casos empezó hace más de 30 años:

Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra, Pere Aragonès y Salvador Illa. El exdirigente de la extinta Unió Democrática per Catalunya (UCD) Ramon Espadaler (Vic, 1963) ha sido diputado con todos los presidents que han ocupado la Generalitat menos en el mandato de Carles Puigdemont. Dos décadas de actividad parlamentaria que lo convierten en el diputado más veterano de la Cámara, con diez legislaturas a sus espaldas.

Espadaler pisó por primera vez el Parlament en 1992, de la mano de la antigua Convergència i Unió (CiU) y desde entonces solo ha interrumpido el cargo en tres ocasiones: durante su etapa como 'conseller' de Medio Ambiente (2001-2003) con Pujol, cuando dirigió el departamento de Interior (2012-2015) con Mas, y los tres años posteriores a este cargo, cuando se retiró de la primera línea política. Ocurrió coincidiendo con el momento de máxima tensión entre Unió y Convergència por las diferencias sobre el proceso soberanista.

Durante ese tiempo Espadaler se desmarcó de las tesis independentistas hasta fundar Units per Avançar, partido con el que regresó al Parlament en 2018 en coalición con el PSC. Veterano indiscutible en el hemiciclo, también lo es en el Govern, donde repite por tercera vez como 'conseller'. En esta legislatura lo es de Justícia i Qualitat Democràtica.

El actual presidente del Parlament, Josep Rull (Terrassa, 1968), compite con Espadaler por la veteranía parlamentaria, con nueve legislaturas en su currículum. Durante este tiempo, que suma casi 20 años, ha coincidido con el dirigente de Units per Avançar en siete mandatos, y en todos ellos han sido compañeros de grupo parlamentario (CiU) hasta la legislatura que comienza tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017.

Rull entró en el Parlament en 1997 como uno de los diputados más jóvenes -tenía 30 años recién cumplidos- en sustitución del exconseller de Pujol, Macià Alavedra, que dio el salto al Congreso. Desde entonces mantuvo su escaño ininterrumpidamente en todas las legislaturas hasta la sentencia del 1-O, en la que fue condenado por el Tribunal Supremo a diez años y seis meses de prisión por sedición y a inhabilitación absoluta.

El exconseller de Territori durante el referéndum estuvo tres años en la cárcel hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez lo indultó en 2021. Tras un breve paso por el sector privado, volvió a presentarse a las elecciones catalanas el pasado 12 de mayo como número tres de Junts. 27 años después de su estreno en el Parlament, Rull ocupa ahora el máximo cargo dentro de la Cámara.

Antoni Castellà (Barcelona, 1970) iguala a Rull en legislaturas -nueve-, pero en su currículum figuran menos años de diputado porque dejó el escaño entre 2011 y 2015, mientras era Secretari d'Universitats i Recerca del Govern de Mas. El líder de Demòcrates de Catalunya, formación nacida tras la consulta del 9-N de 2014, entró al hemiciclo por primera vez en 1999 con CiU, y salvo su etapa en el ejecutivo, se mantuvo en el Parlament hasta 2020. En 2018 entró como diputado de Demòcrates en coalición con ERC, pero tras ser expulsado por los republicanos por diferencias internas, su formación pasó a presentarse en las listas de Junts en las dos siguientes convocatorias: la de 2021 y la de 2024, logrando escaño en ambas. Castellà es ahora vicepresidente del partido de Carles Puigdemont, tras la renovación de la cúpula de Junts en su último congreso a finales del 2024, que tuvo lugar pocos días después de que los posconvergentes y Demòcrates oficializaran su fusión.

David Pérez (Hospitalet de Llobregat, 1960) ocupa la cuarta posición en el ránking de los más experimentados con un total de ocho legislaturas. Su trayectoria como diputado supera en años a Castellà, con quien comparte su estreno en el hemiciclo en 1999. De los otros tres compañeros se diferencia porque es el único que no ha cambiado de partido, habiéndose presentado en las listas del PSC en todas las elecciones desde 1999. Solo se quedó fuera del Parlament tras los comicios de 2010, y no logró volver al hemiciclo hasta 2015, cuando además fue nombrado secretario segundo de la Mesa hasat 2021. Desde entonces ha revalidado su escaño sin interrupción y es ahora vicepresidente del Parlament.

Esta última legislatura ha estado marcada por problemas de salud que lo obligaron a abandonar el hemiciclo el mismo día que Illa fue investido president, el 8 de agosto de 2024. Pérez fue sometido a un trasplante de corazón que lo mantuvo fuera durante el primer año de mandato y regresó en septiembre de 2025. Al volver a ocupar su asiento en la Mesa, lo hizo con emoción: "Estoy aquí gracias a la generosidad de una persona, una familia… no lo sé, solo sé que tiene mi mismo grupo sanguíneo", dijo, entre aplausos de todos los diputados.