llla esquiva la "ordinalidad" pero garantiza que cumplirá "todo lo pactado" con ERC sobre la financiación catalana

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afrontado este miércoles una tensa sesión de control en el Parlament, marcada por el nuevo sistema de financiación para Catalunya que su Govern acordó con el Estado el lunes en la Comisión Bilateral. Un pacto que no ha convencido a ninguno de los tres partidos independentistas: Junts, ERC y la CUP. Illa se ha ceñido al relato defendido por sus conselleras en los últimos días -Alícia Romero y Sílvia Paneque-, defendiendo que se trata de "un buen acuerdo" que "cumple con lo acordado". Sin embargo, ha evitado entrar de lleno en el terreno más espinoso: el principio de ordinalidad, uno de los conceptos más controvertidos de la propuesta y que desde la Moncloa se esfuerzan en diluir, mientras en el Palau de la Generalitat lo situan como pilar innegociable del futuro pacto.

Las primeras críticas han llegado de la mano del presidente del grupo parlamentario posconvergente, Albert Batet, que ha acusado a Illa de haber "incumplido" el pacto de investidura con ERC con esta propuesta de financiación y de no saber "imponerse" al PSOE para exigir un modelo "singular" para Catalunya. De hecho, la intervención de Batet ha ido más dirigida a ERC que Illa. El diputado ha emplazado a los republicanos a dejar de dar apoyo al Govern y pasar a articular una "alternativa nacional" con su partido y con la CUP.

El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, pregunta al president en la sesión de control. / ACN

"Si ese 'sí vigilante y exigente' era cierto, hoy debería descartar la financiación singular y generalizada, rectificar el error de hacer posible la investidura [de Illa] y dejar de darle apoyo", ha espetado. Y en este punto ha hecho un llamamiento al "conjunto de partidos independentistas" para hacer un "frente común" que permita aunar fuerzas para exigir un "concierto económico" con "plena soberanía" y salir así del "callejón" que considera que es la propuesta presentada en la bilateral.

ERC amenaza con los presupuestos

Los republicanos han hecho oídos sordos a la propuesta de Junts y han demostrado que siguen del lado de Illa, pero ya han advertido que eso puede cambiar si no se "rectifica" el actual modelo de financiación, respetando al "literalidad" del acuerdo de investidura. El presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, ha reprochado al president que haya "reformulado", "diluido" y "maquillado" el acuerdo para "quedar bien con todos", algo que su formación, ha avisado, no va a permitir. "Si rebaja los acuerdos, no podrá contar con nosotros [...] si no rectifica y ratifica [el pacto de investidura] no tendrá presupuestos con nuestros votos", ha amenazado el republicano.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, conversa con la consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, antes de empezar el pleno. / ACN

Jové ha pedido a Illa que se centre en Catalunya y en firmar un acuerdo "bilateral", huyendo de los intereses que tienen otros dirigentes socialista, como la misma Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que siempre ha abogado por un sistema del que puedan beneficiarse de territorios y que no estuvo presente en la Comisión Bilateral. "Usted no es el candidato de una Comunidad Autónoma como Andalucía, es president de la Generalitat: esa debería ser su única preocupación". Y tras la batería de críticas, amenazas y avisos, desde ERC han recordado a Illa que "todavía está a tiempo". "Vuelva a la literalidad, singularidad y ordinalidad y trabaje para lograr los apoyos necesarios", ha zanjado.

Illa: "Ambición no nos falta"

A estos ataques, incluidos los de la CUP, que ha considerado el acuerdo de la bilateral una "troleada" y una "tomadura de pelo", Illa ha respondido con serenidad que el modelo pactado entre Estado y Generalitat es un "buen acuerdo" que cumple con sus compromisos de investidura, aunque sí ha reconcido la necesidad de continuar trabajando para garantizar que se sigue dando cumplimiento. "Catalunya ha sido siempre solidaria y tiene derecho a reclamar una nueva financiación", ha espetado, tras subrayar que el resultado del principio de acuerdo con el Estado es un "cambio de paradigma" del que Catalunya se beneficiará.

A Junts, el president les ha reclamado que aclaren si "ayudarán" o "entorpecerán" el despliegue del nuevo modelo de financiación, al margen de que no compartan la iniciativa: "La financiación actual lleva 11 años caducada y no he visto más propuestas de nadie", ha subrayado. A ERC, en cambio, les ha transmitido que es consciente de que aún queda "trabajo por hacer", ha reivindicado que su compromiso con el pacto sigue vigente y ha admitido que no será fácil. "Me ratifico en los acuerdos que firmé con su formación: Catalunya recaudará todos los impuestos", ha dicho dirigiéndose a Jové y esquivando mencionar la ordinalidad a la que se ha referido el republicano. Y ha rematado: "Ambición no nos falta".