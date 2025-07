El Govern retira por falta de apoyos el decreto que debía priorizar las renovables y regular las baterías

El Govern ha retirado 'in extremis' el decreto que regulaba los campos de baterías y que declaraba las renovables como prioritarias. El texto debía votarse este miércoles en el Parlament, pero el Ejecutivo catalán optó por dar marcha atrás al constatar la falta de apoyos suficientes para garantizar su ratificación. La decisión se ha producido poco antes del inicio del debate en el pleno. Ha sido el president del Parlament, Josep Rull, quien ha anunciado que se había solicitado modificar el orden del día para retirar el texto, una petición que ha contado con el respaldo mayoritario de la Cámara, con las excepciones del PPC, Vox y la CUP.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha justificado la retirada por la falta de "diálogo" en algunos puntos del decreto, que, según ha dicho, requiere un mayor consenso. Aunque el Govern había negociado con Junts, ERC y los Comuns hasta primera hora de este miércoles, las conversaciones no han cristalizado y no ha habido acuerdo a tiempo, al menos no con republicanos ni posconvergentes. Ahora la norma quedará derogada.

El grupo liderado por Jéssica Albiach sí había pactado su apoyo condicionado a que el decreto se tramitara como proyecto de ley, lo que permitiría introducir enmiendas. "Lamentamos que haya grupos que bloqueen la posibilidad de debatir para mejorar e incorporar cuestiones", ha lamentado el diputado Lluís Mijoler, que ha instado al Govern a presentar una nueva propuesta.

Oposición agrícola

Una de las razones que ha generado reticencias tanto en Junts como en ERC es la oposición de ciertos sectores agrícolas. El Gremi de la Pagesia consideraba que el decreto propuesto expulsaba a los agricultores de sus tierras para favorecer al "negocio eléctrico" y otras plataformas payesas temían que se expropiaran campos para instalar parques renovables, al ser consideradas de "interés público superior".

ERC había llegado a plantear también la opción de tramitar el texto como proyecto de ley, aunque su portavoz, Jordi Albert, ha avisado del riesgo de generar "inseguridad jurídica". Por este motivo, ha agradecido al Govern que finalmente haya optado por retirar el decreto, al tiempo que ha reclamado "más consenso territorial". En la misma línea, Junts ha pedido al Executiu que escuche al mundo local y a los agricultores. "Celebramos esta decisión por responsabilidad; cuente con nosotros para reajustar aquello que hacía imposible su validación", ha afirmado la diputada Jeannine Abella.

Un parque eólico, en el Anoia. / JORDI COTRINA

El PPC ha sido el grupo más crítico con la retirada del decreto y ha acusado a Illa de actuar "mal y tarde" en esta cuestión. "Lo que hoy se retira tiene consecuencias graves y perjudiciales para Catalunya", ha advertido su portavoz, Juan Fernández. Aun así, los populares no han cerrado la puerta a una eventual tramitación del texto como proyecto de ley que permita introducir mejoras y enmiendas en algunas cuestiones que no comparten. Desde la CUP, han censurado que nadie les haya informado previamente de la intención del Govern de retirar el decreto.

Freno a las renovables

En las conversaciones de última hora para tratar de salvar el decreto, el Departament de Territori había puesto sobre la mesa más garantías para los agricultores, aseguran fuentes conocedoras de negociación a EL PERIÓDICO. Una de las propuestas era que el "interés público superior" no facilitara saltarse la normativa. De esta forma, se eliminaban las hipotéticas expropiaciones en zonas productivas, una posibilidad que el Govern ya había especificado que solo se planteaba para casos excepcionales y con un informe positivo de la conselleria de Agricultura.

¿Cuáles son las consecuencias de no aprobar este decreto para la atrasada transición energética en Catalunya? Fuentes del Ejecutivo alertan de que la regulación de las baterías era pionera y que la no existencia de un régimen deja en el aire muchos proyectos clave para reforzar el almacenamiento de energía verde. Además, la nueva normativa facilitaba que proyectos renovables de los que los promotores habían desistido se pudieran traspasar y así sacar adelante. Sin este decreto, alertan, se perderán oportunidades para que Catalunya tenga más resiliencia energética.