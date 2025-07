El Parlament pone en marcha la comisión sobre el espionaje y cita a Marlaska, Robles y el CNI

La comisión de investigación sobre el espionaje político y la infiltración de policías en movimientos sociales de Catalunya ha arrancado este martes oficialmente en el Parlament. Con el plan de trabajo ya aprobado, los grupos impulsores -Junts, ERC, los Comuns y la CUP-, gracias a la abstención del PSC, han logrado activar un órgano que buscará esclarecer prácticas que, según denuncian, vulneraron derechos fundamentales y persiguieron líderes políticos y activistas.

Uno de los primeros acuerdos ha sido citar a una lista de comparecientes de alto perfil institucional, entre ellos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la exministra de Defensa, Margarita Robles; y responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En el listado hay decenas de nombres más, la mayoría vinculados al PSOE y al PP, al CNI y a diferentes mandos policiales. Algunos de ellos son exdelegados del Govern, como Maria Eugenia Gay, Teresa Cunillera y Josep Enric Millo; la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y sus antecesores, Paz Esteban y Félix Sanz; los exministros de Interior, Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido; la exministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal; el secretario de Estado, Rafael Pérez; o el actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

La intención es que comparezcan en el Parlament para dar explicaciones sobre su posible implicación en la infiltración de agentes en movimientos sociales. Algunas de estas personas también figuran en un segundo listado de comparecientes, aún pendiente de aprobación, al que se quiere interrogar por los casos de espionaje con el software Pegasus.

Votación durante la comisión. / PARLAMENT

El PSC ha optado por abstenerse en la votación del plan de trabajo -que recoge todas las comparecencias- para no bloquear la puesta en marcha de la comisión. "Nos hemos abstenido porque queremos que la comisión arranque y se tramite, pero el foco no debe estar sobre agentes concretos, sino sobre quién actuaba y en qué condiciones lo hacía", ha justificado el representante del grupo socialista, Christian Soriano. El diputado ha asegurado que su formación acudirá a la comisión "sin presunción y sin previsión": "Sabremos escuchar, ver y analizar qué pasó para que se puedan derivar responsabilidades si así corresponde", han añadido.

Obstáculos institucionales

Aunque la comisión ha aprobado todas estas comparecencias a responsables políticos de varias etapas, su capacidad para obligarles a comparecer es limitada. Marlaska, por ejemplo, ya declinó acudir en la pasada legislatura. Es habitual que exaltos cargos del Estado se amparen en informes del Consejo de Estado para evitar acudir a cámaras autonómicas. Aun así, los grupos promotores no renuncian a intentar que se sienten ante los diputados.

Sobre esta cuestión se ha referido la presidenta de la comisión de la CUP, Pilar Castillejo, horas antes de dar comienzo a la comisión. "Damos por hecho que muchas personas es posible que no acudan", ha deslizado en una rueda de prensa de su grupo parlamentario. Eso sí, Castillejo ha sido clara al asegurar que no por ello dejarán de intentarlo: "Tienen la obligación democrática. Y si no lo hacen, aplicaremos el reglamento y lo llevaremos a la Mesa", ha apuntado, tras recordar que el órgano rector puede llevarlo a la Fiscalía si lo considera. "Queremos poner en evidencia el déficit democrático y legal en las infiltraciones policiales. Deben rendir cuentas cuando interfieren en los derechos de las personas", ha declarado Castillejo.

Primeras comparecencias

Este martes ya han tenido lugar algunas de las comparecencias previstas, todas en calidad de expertos. Uno de los invitados ha sido el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, quien ha asegurado que en la entidad tienen "fundadas sospechas" de que prácticas como la infiltración o el espionaje político "siguen activas", por lo que ha reclamado que lleguen a su fin y un "compromiso de no repetición".

En ese sentido, Antich ha coincidido con otros comparecientes, como Martí Majoral, de Alerta Solidària, y Celia Carbonell, de Irídia, al pedir que se legisle para poner fin a prácticas como las infiltraciones. Antich se ha dirigido a los partidos y les ha exigido "poner en marcha iniciativas parlamentarias" para depurar responsabilidades y "garantizar" que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Antoni Maria Gavarró, por parte de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha señalado que España "mantiene una arquitectura democrática pero aplica prácticas sistemáticas que silencian la crítica y la participación activa", por lo que ha reclamado medidas como la derogación de la 'ley mordaza'.