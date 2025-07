Rull recibe la Flama del Canigó en el Parlament y advierte de los "ataques furibundos" a la lengua catalana

Como marca la tradición desde 1980, la Flama del Canigó ha llegado este lunes al mediodía al Parlament. Acompañada por niños y niñas de Corbera de Llobregat y por miembros de Òmnium Cultural, la llama simbólica que esta noche encenderá las hogueras de Sant Joan en todo el territorio catalán ha sido recibida por el presidente de la cámara, Josep Rull, en un acto institucional cargado de simbolismo, cultura y reivindicación política.

En su intervención, Rull, que recibe la llama por segunda vez como máxima autoridad del hemiciclo, ha destacado el carácter popular y festivo de la Flama, pero también su vertiente reivindicativa. Ha agradecido la "generosidad y altruismo" de los voluntarios que la han llevado hasta el Parlament, y ha subrayado la importancia de la unidad de los territorios de habla catalana en un contexto de creciente dificultad. "No podemos hablar de normalidad mientras los 135 diputados del Parlament no puedan estar aquí", ha dicho, en referencia al diputado Lluís Puig y al expresidente Carles Puigdemont, actualmente pendientes de si les aplica la ley de amnistía.

La recepción de la 'Flama del Canigó' en el Parlament. / ACN

Rull ha denunciado además los "ataques furibundos a la lengua catalana", especialmente en el Valencia y en las Islas Baleares bajo gobiernos del PP. Así, ha hecho un llamamiento a un "patriotismo generoso" como herramienta para defender la lengua, que debe servir para "salvar nuestras palabras y nuestra lengua".

Durante la recepción, han intervenido el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y el presidente de la Associació Flama dels Països Catalans, Pere Mateu, encargado de leer el manifiesto de este año. El acto ha contado también con la asistencia de la vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans; el secretario segundo de la Mesa, Juli Fernàndez; el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila; diputados de distintos grupos parlamentarios; así como representantes de Acció Cultural del País Valencià y de la Obra Cultural Balear.

250 km y más de 500 pueblos

Por su parte, Xavier Antich ha recordado que la Flama del Canigó ha recorrido este año más de 250 kilómetros gracias al esfuerzo de centenares de voluntarios, y ha asegurado que se propagará por más de 500 pueblos y ciudades. "Cada hoguera es una trinchera de luz, un símbolo de la perseverancia de un pueblo que quiere ser libre", ha afirmado. “Celebramos una tradición, pero también nos conjuramos colectivamente por unos 'Països Catalans' completos y libres, con la lengua y la cultura como pilares fundamentales y la solidaridad como bandera", ha añadido.

El manifiesto leído por Pere Mateu ha definido la flama como "símbolo de libertad, unidad y defensa de la lengua, la cultura y las tradiciones catalanas", y ha invitado a la ciudadanía a salir a recibirla en su recorrido por pueblos y ciudades, en una noche "de alegría, paz y hermandad".

Tras los parlamentos, los asistentes se han trasladado a la fachada del Parlament, donde Rull ha encendido varios quinqués con la Flama del Canigó para que siga su recorrido hacia diferentes puntos del territorio. El acto ha concluido con un baile de los gigantes de Corbera de Llobregat y de la Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.

Rechazo a la visita del Rey

Tanto Rull como Antich han aprovechado el acto para criticar la presencia del rey Felipe VI en Catalunya, que este lunes ha visitado Montserrat en el marco de la conmemoración del Milenario del monasterio. Rull ha contrapuesto esta visita con la imposibilidad de Puigdemont y Puig de estar presentes en el país: "Hoy ellos no están aquí, no pueden estar en Montserrat ni en Badia del Vallès", ha dicho, en referencia al recorrido del monarca por Catalunya. Antich, en la misma línea, ha sentenciado: "Catalunya no tiene rey. Ni en Montserrat ni en ningún sitio".