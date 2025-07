El Parlament crea una comisión de estudio sobre vivienda y tumba otra sobre crecimiento económico

El Parlament ha aprobado este miércoles la creación de una comisión de estudio centrada en el derecho a la vivienda, con los votos a favor del PSC, ERC y los dos impulsores de la iniciativa: Comuns y la CUP. La comisión se constituye con el objetivo de dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía catalana, según las últimas encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO): la crisis habitacional. Durante el debate, sus promotores han señalado que es hora de situar el acceso a la vivienda "al mismo nivel que el derecho a la salud o a la educación" y se han conjurado para encontrar "respuestas inmediatas y valientes". En cambio, la Cámara ha rechazado otra propuesta para constituir una comisión de estudio sobre el crecimiento de la economía catalana. La iniciativa, presentada por Junts, solo ha recibido el apoyo de PP.

La comisión de vivienda, que estará integrada por un miembro de cada grupo parlamentario y podrá contar con la participación de técnicos, especialistas y representantes de entidades sociales, tendrá un mandato inicial de un año, prorrogable según las necesidades del plan de trabajo. Entre sus objetivos, destaca el análisis de los modelos europeos más avanzados en materia de vivienda, como los de Países Bajos, Austria, Dinamarca, Francia o Suecia, con el fin de adaptar propuestas legislativas efectivas al contexto catalán. Y también se estudiarán mecanismos para frenar la compra especulativa de vivienda, aumentar el parque público de alquiler y evitar la pérdida de vivienda protegida en manos de grandes tenedores.

La intención, en palabras de la diputada de los Comuns, Susanna Segovia, es abrir un espacio de debate que sirva para hacer "una aportación constructiva" de este problema, donde es necesario contar, ha incidido, con "personas internacionales" que expliquen sus experiencias. Un reclamo al que también se han unido Pilar Castillejo, la segunda proponente y parlamentaria de la CUP, y Ester Capella, de ERC, que han subrayado la necesidad de abrir este diálogo a los ejemplos de otros países que llevan años "sacando ventaja" a Catalunya. "No desaprovecharemos ninguna oportunidad" para "buscar respuestas y soluciones" a la emergencia habitacional, ha afirmado Capella, que junto al PSC se han dado su 'sí' a la iniciativa, frente al rechazo frontal que han mostrado tanto Junts y PP como Vox.

La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo. / DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS)

Los posconvergentes han defendido ante el pleno que una comisión "no es la solución" y han apostado por "más inversión pública". "¿Cuántas veces más hay que estudiarlo?", se ha preguntado la diputada posconvergente, Glòria Freixa, en un duro discurso contra los Comuns. La misma conclusión han expuesto tanto los populares como Vox: "¿Para qué?", se han preguntado Pau Ferran (PPC) y Júlia Calvet (Vox), que han coincidido en atribuir a los partidos de "extrema izquierda" y "comunistas" la situación actual de falta de vivienda.

Sin embargo, el diputado popular no ha desaprovechado la oportunidad para criticar que Junts rechace ahora las propuestas de Comuns y CUP, cuando en anteriores legislaturas les han "comprado su agenda". "Ustedes, en materia de vivienda, decidieron hacerse los 'colauers' porque era muy guay hacerse el 'hippie progre'", ha ironizado Ferran. Un reproche al que también se ha sumado Eva Candela, diputada del PSC, que además le ha lanzado a Freixa la siguiente pregunta: "¿De verdad usted nos dice ahora a los socialistas que falta inversión pública cuando han estado 23 años en el Govern?".

Rechazo a la propuesta de Junts

Todos estos reproches contra los posconvergentes se han reproducido unas horas más tarde durante el debate para crear una comisión de estudio sobre el crecimiento de la economía catalana. La propuesta de Junts solo ha conseguido sumar el apoyo del PP, por lo que ha quedado rechazada. PSC, ERC, los Comuns y la CUP se han opuesto la iniciativa con el argumento de que es una cuestión que se puede abordar en la comisión de Economía ya existente en la Cámara Catalana, mientras que Vox y Aliança han considerado que este tipo de organismos no sirven "para nada" y hacen "perder el tiempo y el dinero" de los catalanes.

Joan Canadell, impulsor de la iniciativa, ha defendido que era necesario hacer un debate sobre la evolución de la economía catalana, más centrado en las repercusiones en la ciudadanía que en los datos macroeconómicos, y también de su futuro encaje en la economía global en un contexto geopolítico cambiante. ERC ha calificado el debate de "oportuno e imprescindible", pero ha rechazado la propuesta al considerar que no era necesario un nuevo foro para hacerlo. El PSC ha compartido el argumento, mientras que la CUP han reprochado a los posconvergentes tanto no haber apoyado su comisión de estudio sobre vivienda como su acritud en el debate. También lo ha hecho el portavoz de los Comuns, David Cid, que ha llegado a acusar a Canadell de querer crear esta nueva comisión para ser el protagonista, ya que no es el portavoz de Economía de su partido.