Rull inaugura un mástil de 93.000 euros para que ondee una 'senyera' delante del Parlament

El presidente del Parlament, Josep Rull, licitó la instalación de un mástil de 25 metros de altura para izar una 'senyera' de seis por nueve metros en la plaza de Joan Fiveller -que se encuentra justo delante del Palau del Parlament, en el Parc de la Ciutadella- con un presupuesto estimado de 93.000 euros, según avanzó EL PERIÓDICO, que será inaugurado este miércoles.

Fuentes de la presidencia del Parlament explican que la bandera pretende ser un punto de encuentro simbólico, destinado a marcar el inicio de los actos de la Diada de Catalunya y que es una reivindicación que el propio jefe del hemiciclo tenía en mente desde el inicio de la legislatura. De hecho, la Mesa aprobó hace un año, el 3 de septiembre, el encargo de las obras para su instalación, con el previo acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona y que, según consta en la documentación relativa a la licitación, "la obra cuenta con licencia municipal de obras mayores".

El mismo informe justificativo de la licitación, firmado el 18 de febrero, concreta que el mástil está presupuestado en 31.500 euros, la pavimentación en 13.442,15 euros, los cimientos en 7.653,98 euros, el seguimiento arqueológico en 4.846 euros, los derribos en 2.515,10 euros, la placa interpretativa "que dará a conocer la historia de la bandera de Catalunya" en 2.735 euros, la gestión de residuos en 1.750 euros y la implantación en 144,01 euros. Esto suma un total de 64.586,24 euros a los que hay que añadir un beneficio industrial de 8.396,21 euros y gastos generales de 3.875,71, lo que alcanza los 76.857,62 euros que, con IVA, llegan a los 92.997,72 euros. Y, ante la posibilidad de que durante la excavación del suelo se descubran restos arqueológicos, se contempla que este presupuesto crezca en un 15%.

En el propio texto de la licitación se destaca que "la altura del mástil se ha considerado un elemento clave para garantizar la representatividad y el simbolismo" del proyecto. Además, se subraya que "el objetivo es que la bandera sea visible ondeando desde la máxima distancia posible". Según el calendario previsto, las obras comenzaron el 1 de abril de este año, con una duración estimada de tres meses. Una vez finalizada la instalación, el mantenimiento del mástil queda cubierto durante los dos años siguientes.

Otras inversiones

El proyecto formaba parte de la planificación de adjudicaciones contractuales del primer trimestre de 2025 y había otras inversiones del Parlament dedicadas a la mejora de las infraestructuras y los servicios. Entre ellas, destacaba la renovación de los grandes ventanales del hemiciclo, con un presupuesto de casi 3 millones de euros, la actualización del sistema de videovigilancia en las zonas de seguridad -valorada en 149.000 euros-, y los servicios de fotografía, presupuestados por 200.000 euros.

La inversión en el mástil para la 'senyera' en el exterior del edificio del Parlament tuvo un coste superior, por ejemplo, al total destinado a la mejora de los elementos acústicos del Palau, que es de 49.500 euros. La licitación se enmarcaba dentro de una serie de intervenciones en la sede parlamentaria que incluían, además, la contratación de servicios de traducción (124.320 euros), la instalación de un sistema de votación y microfonía en el Saló de Sessions (1,2 millones de euros) o la adquisición de material informático para la administración y los grupos parlamentarios (780.000 euros).