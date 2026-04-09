El riesgo de lesión de los niños en los 'castells' es menor que en el fútbol base

El riesgo de lesión de los niños cuando participan en 'castells' es la mitad que cuando juegan al fútbol, según un estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) que compara la siniestralidad en ambas prácticas y ha sido presentado este jueves por la tarde en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en Reus (Tarragona).

La investigación apunta que el riesgo, medido en el estándar internacional de días de baja por cada 1.000 horas de actividad, es de 29,97 en el fútbol base y de 13,23 en los castells. El estudio, impulsado por la Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller y basado en datos aportados por la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya y la Mutualidad de Futbolistas de Cataluña, utiliza el fútbol como grupo de referencia por su elevada participación y su condición de deporte seguro con una demanda física comparable.

“Los datos revelan una realidad contraintuitiva: a pesar del impacto visual de la altura, la práctica en la parte más alta de un 'castell' es altamente segura”, afirman los autores.

Los investigadores evaluaron, durante dos temporadas, a 2.176 niños de entre 5 y 14 años (935 'castellers' y 1.241 futbolistas) y, para garantizar la validez científica, emplearon la métrica de lesiones por cada 1.000 horas de actividad para neutralizar la diferencia de dedicación: los 'castellers' dedican 163 horas anuales al ensayo, mientras que los futbolistas, 99 horas al entrenamiento.

Según el estudio, los 'castells' registran un porcentaje de niños con algún incidente (17,5 %) superior al del fútbol (9,7%), aunque el fútbol presenta lesiones con una carga lesional mayor, con una media de 4,01 días de baja por siniestro, frente a los 2,30 días en los 'castells'.

Esta diferencia, apuntan los investigadores, se debe a la naturaleza de las actividades: en el fútbol predominan los esguinces y lesiones musculares (27,5 %), principalmente en las extremidades inferiores (70 %); mientras que en los 'castells' el 74,4 % de las lesiones son contusiones leves (golpes), de rápida resolución, distribuidas en diversas zonas del cuerpo (craneal, cervical y lumbar).

La importancia del uso del casco en los 'castells'

“El uso del casco está plenamente justificado en los 'castells' para prevenir traumatismos craneoencefálicos, que representan el 5,6 % de los siniestros”, señala el estudio. La investigación indica también que en los 'castells' el riesgo está muy focalizado en las actuaciones (84,1%), “lo que demuestra que los ensayos son entornos altamente seguros”. En el fútbol, el riesgo se reparte de manera más equilibrada, con un 51,7% de las lesiones durante los entrenamientos, “evidenciando una actividad física constante durante toda la semana”.

El estudio concluye que ambas prácticas son seguras y propone medidas para seguir reduciendo la siniestralidad. “La ciencia nos dice que, aunque los niños 'castellers' realizan más horas de actividad, su riesgo global de sufrir una lesión que interrumpa su vida cotidiana es menor que en el fútbol”, afirman los autores.