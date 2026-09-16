Sant Llorenç de Morunys analiza su población: un municipio envejecido y con menos extranjeros que la media catalana

Sant Llorenç de Morunys, municipio rural del norte del Solsonès, ha hecho un análisis de su situación poblacional actual. Las principales conclusiones que se extraen son que la población destaca por el envejecimiento progresivo de los vecinos, una tendencia generalizada en Catalunya, y por el hecho de que hay menos residentes extranjeros que la media catalana. Estos factores, según apuntan fuentes consistoriales, dibujan un escenario al que hay que adaptar las políticas sociales que se impulsan.

El municipio piteu cuenta actualmente con 982 habitantes, de los cuales 514 son mujeres y 468 son hombres. Y de estos, el 29,7% tienen 65 años o más, una proporción superior a la media catalana y que se ha ido acentuando más con el paso de los años. Por el contrario, los niños y niñas de entre 0 y 14 años tan solo suponen el 10,6% de la población total. Esta tendencia, según detalla el Ayuntamiento, "evidencia el peso creciente de la población jubilada y la necesidad de reforzar los servicios destinados a las personas mayores".

A pesar de estas cifras de envejecimiento, el municipio mantiene una cierta estabilidad poblacional, hecho que pone de manifiesto su resistencia ante la despoblación en zonas rurales.

Para dar respuesta a esta realidad, el Ayuntamiento de Sant Llorenç destinó a lo largo de 2024 un total de 21.151,95 euros a actuaciones de protección y promoción social. Esta inversión, que equivale a 21,09 euros por habitante de 65 años o más, estuvo orientada a dar respuesta a los retos derivados del envejecimiento de la dependencia de este grupo de población.

Un porcentaje menor de extranjeros

En cuanto a la diversidad demográfica, el municipio del Solsonès también destaca por tener un porcentaje de extranjeros menor a la media de Catalunya. Según los datos más recientes del Idescat, del total de 982 vecinos, un 10,6% son de nacionalidad extranjera, es decir, 114. La media catalana, en cambio, se sitúa en el 18,74%.

Según consta en la base de datos oficial, de los censados, unos sesenta vecinos proceden de países de Europa; cerca de una veintena, de otros puntos del Estado, fuera de Catalunya; una quincena, del continente africano; otra quincena, de América del Sur; y seis, de América del Norte y Central.

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Estos datos, según apuntan fuentes consistoriales, "reflejan una realidad compartida con muchos municipios rurales catalanes, donde hay una población cada vez más envejecida, con una presencia de inmigración inferior a la media del país y con la necesidad de adaptar las políticas sociales a las nuevas necesidades demográficas".

Fuente: Regió7