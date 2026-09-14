De Talamanca a Cardona: la ruta para descubrir las huellas de la Guerra de Sucesión en Catalunya
El Bages, l'Anoia y el Lluçanès fueron escenario de algunos de los episodios más destacados de un conflicto que todavía resuena cada 11 de septiembre
Pau Brunet
La Guerra de Successió dejó una profunda huella en la Catalunya central. Castillos que resistieron a las tropas borbónicas, pueblos que fueron incendiados, campos de batalla y casas vinculadas a los protagonistas del conflicto permiten hoy seguir algunos de los episodios que condujeron al 11 de septiembre de 1714.
La ruta arranca en Talamanca. Este pueblo de doscientos habitantes, de casas de piedra y un castillo del siglo XV (actualmente cerrado), es una atalaya perfecta para observar los bosques que fueron escenario de una de las últimas victorias del ejército catalán antes de la caída de Barcelona. Una escultura y paneles recuerdan las fechas, el 13 y el 14 de agosto de 1714, y los más de 5.000 soldados implicados.
En Moià, la Casa Museu Rafael Casanova (carrer de Rafael Casanova, 8) permite descubrir la figura de este político, que fue clave en la defensa de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, y también entender la Guerra de Successió, desde el conflicto internacional hasta la caída de la capital catalana.
En Prats de Rei, la Torre de la Manresana y sus 21 metros de altura ofrecen una vista privilegiada de l'Anoia. Fue aquí desde donde el general Guido von Starhemberg, del ejército austracista, dirigió la batalla contra las fuerzas borbónicas que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 1711 para controlar la zona de Calaf. La Ruta de la Batalla dels Prats de Rei, circular y de 17 kilómetros, permite recorrer los escenarios de un episodio que movilizó a 22.000 soldados por el bando aliado y a 35.000 por el borbónico.
El castillo de Cardona fue la última fortificación catalana que capituló, el 18 de septiembre de 1714, y también la última parada de la ruta. Durante todo el año se hacen visitas, algunas de ellas teatralizadas, que permiten adentrarse en la historia de la fortaleza nunca vencida.
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Si quieres profundizar todavía más en los escenarios de la Guerra de Successió en la Catalunya central, hay tres pueblos que fueron devastados por las tropas de Felip V. Prats de Lluçanès fue incendiada dos veces. Las campanas suenan cada 5 de febrero para recordar que más de la mitad de las casas desaparecieron en el primer incendio. El siguiente tuvo lugar el 1 de julio. Oristà (también en el Lluçanès) y Sant Feliu Sasserra (en el Bages) corrieron la misma suerte.
Fuente: Regió7
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