El último mercado nocturno del verano a 30 minutos de Barcelona: entrada gratis, ambiente 'vintage' y 'foodtrucks'

Para exprimir hasta el último momento del verano antes de estar totalmente sumergidos en la rutina, y con tal de hacer la vuelta un poco más amena, muy cerca de Barcelona se encuentra un mercado nocturno que despedirá este sábado 12 de septiembre la temporada, combinando música, gastronomía y tiendas de todo tipo.

Se trata del recinto Mercantic en Sant Cugat del Vallès, un punto de encuentro para los amantes de las antigüedades, de las artes, de la gastronomía y de la música, donde cada día se celebra la creatividad, la diversidad y la comunidad. Ubicado en el número 120 de la avenida de Rius i Taulet de la localidad barcelonesa, este mercado se encuentra en una antigua fábrica de cerámica de más de 15.000 metros cuadrados divididos entre la Nave Central, el Barrio de las Casitas y el Distrito Antiguo. El recinto, que cuenta con más de 100 comerciantes y seis restaurantes, se ha convertido en un centro cultural del municipio.

Última edición de mercado nocturno

Este sábado día 12, el Mercantic celebra la última edición del año de su mítico mercado nocturno. Desde las 18.00 horas (hora peninsular española) hasta las 23.00 horas, en el recinto se podrá disfrutar de un paseo entre tiendas de todo tipo, desde ropa 'vintage' hasta increíbles antigüedades. La música, junto a la comida en 'foodtrucks' y los diferentes espacios gastronómicos, estarán presentes a lo largo de todo el recorrido.

Además, a diferencia del mercado de día habitual, la entrada es gratuita.

Dos tipos de mercado

Con todo, más allá de la edición nocturna de verano, Mercantic acoge dos tipos de supermercados durante el resto del año: el permanente y el de domingo. El primero mantiene sus puertas abiertas de martes a sábado, entre las 10.00 horas y las 20.00 horas. La entrada es gratuita y en él se puede disfrutar de alrededor de medio centenar de tiendas de antigüedades.

Por su parte, el del domingo tiene un formato matinal, de 10.00 horas a 15.00 horas, con un coste de dos euros por entrada. En esta edición se suman más de 50 nuevas paradas con artículos de segunda mano y de coleccionismo al aire libre.

A 30 minutos de Barcelona

El Mercantic lleva más de 30 años siendo uno de los lugares de referencia en Sant Cugat y miles de visitantes se acercan cada semana, no solo por las tiendas, las antigüedades, la oferta gastronómica o las actuaciones musicales en directo, sino también por la gran programación comunitaria. Esta incluye talleres y actividades de cerámica, tapicería, restauración de muebles o floristería, entre otros.

Asimismo, se trata de un espacio que apuesta por los creadores independientes, pues ofrecen el alquiler de espacios para artistas o empresarios con un proyecto que quieran enseñar y promocionar. Dentro del propio recinto surgen muchas colaboraciones, siempre con el objetivo de estimular la producción artística y la cultura.

Vista de uno de los comercios del Mercantic, en Sant Cugat del Vallès. / Mercantic

Además del atractivo del lugar por su propuesta y, en general, todo lo que representa, otro de los puntos positivos es su ubicación. Llegar hasta el recinto es tan sencillo como coger la línea S2 de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), ya que la estación de Volpelleres se encuentra a tan solo dos minutos caminando. Así, el trayecto desde la parada de Plaza Catalunya hasta Sant Cugat dura alrededor de media hora.

También existe la posibilidad de llegar en tren, con la línea R8, pues la estación de Renfe Sant Cugat Coll Favà está a unos diez minutos a pie del Mercantic.