Plan de fin de semana a una hora de Girona: la feria medieval del Empordà que se celebra del 11 al 13 de septiembre

En el municipio de Castelló d'Empúries (Alt Empordà), a menos de una hora de Girona, se celebra uno de los primeros festivales culturales de ambientación histórica de Catalunya. Configurado también como el evento más importante del año en la localidad, este espacio lúdico y cultural multidisciplinar acoge a los visitantes interesados en revivir cómo era la Edad Media.

Condes, condesas músicos, monjes, caballeros, cómicos y visitantes se mezclan por las calles de la villa condal durante el fin de semana que dura el festival. Este tipo de ferias no solo representan toda una experiencia inmersiva ambientada en los siglos XIII, XIV y XV, sino que sirven también como un perfecto plan de fin de semana, ya sea junto a familiares o amigos.

Viaje a la Edad Media

El Festival de Trobadors de Castelló d'Empúries celebra este año su edición XXXIV, del 11 al 13 de septiembre. Durante estos días, el pueblo viajará a la Edad Media para conmemorar una época en la que la localidad se caracterizaba por haber sido tierra de trovadores. Por aquel entonces, los condes de Empúries actuaban como protectores y mecenas de los trovadores y juglares. Algunos de ellos, como el conde Ponç Hug IV (1277-1313) y el Niño Pedro I (1325-1342), compusieron incluso sus propias obras líricas.

El festival tiene gran relevancia a nivel nacional por su gran eco mediático y magnitud, pues ha traspasado fronteras y formado parte de otros festivales nacionales y europeos. Además, ha sido portada de importantes revistas de divulgación medieval, lo que ha disparado todavía más su visibilidad y prestigio.

Durante tres días, en la localidad ampurdanesa se organizan múltiples actividades como talleres gratuitos, demostraciones de oficios artesanos, visitas guiadas y grandes espectáculos, entre otros. Uno de los actos más populares es la Cena Condal, una auténtica comida medieval que sirve a unas 300 personas vestidas de época y presidida por la comitiva condal. También destaca el Torneo Medieval, que ofrece un espectáculo de exhibición y habilidad que recrea el arte de la lucha y de las justas medievales.

11, 12 y 13 de septiembre

En cuanto a la programación, durante el primer día -viernes 11 de septiembre- destacan actividades como los cuentos medievales, a cargo de Ulldistret Ricard Ferran, a las 18.00 horas. Más tarde, a las 20.00 horas, se espera el espectáculo inaugural 'Guillem Escarrer, el regreso más esperado' y la llegada del Carro de Trovadores y Juglares. La Cena Condal empieza a las 21.00 horas e irá acompañada de música y espectáculos. Con todo, es necesario tener en cuenta tres requisitos para poder asistir a la cita: un pago obligatorio de 30 euros, reserva previa y código de vestimenta adaptado a la estética correspondiente.

El sábado día 12, desde primera hora de la mañana ya tendrán comienzo muchas de las actividades, entre las cuales se encuentran espectáculos musicales, teatrales y de animación, así como talleres, juegos o bailes. Más allá de los eventos mencionados que configuran la programación, hay uno que destaca por encima de los demás: el gran evento de la Muestra Medieval de Canción Improvisada, que se celebrará a las 18.00 horas. También destacan el gran torneo medieval, a las 19.00 horas, y el gran concierto de Prima Nocta de música neomedieval, a las 22.30 horas.

El gran torneo medieval del Festival de Trobadors de Castelló d'Empúries. / Festival de Trobadors

El último día, el domingo día 13, arrancará igualmente con diferentes actividades musicales, teatrales y de animación. Ya sobre las 17.00 horas, están previstas las justas del campesino de hierro, una competición de carácter popular. Finalmente, la programación del Festival de Trobadors de Castelló d'Empúries termina con un gran espectáculo de clausura, bautizado con el nombre 'Guillem Escarrer. El Precio de la Gloria'.