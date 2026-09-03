El espectacular pueblo de cuento a tan solo 20 minutos de Lloret de Mar

Catalunya es una región con increíbles rincones que guardan siglos de historia, cultura y valor paisajístico, cada uno de ellos con un encanto único que lo diferencia del resto. Hay muchos pueblos que merece la pena visitar y, precisamente, la Costa Brava está repleta de pequeños y encantadores pueblos que parecen salidos de un cuento, perfectos para hacer una escapada de un día o un fin de semana.

Lloret de Mar, Tossa de Mar, Cadaqués, Calella de Palafrugell o Blanes son algunos de los más conocidos del litoral de Girona, pero, aunque su fama está totalmente justificada, en la misma zona también hay asombrosas localidades que suelen pasar más desapercibidas.

Atractivo del municipio

Palafolls (Maresme, Barcelona) es uno de los bonitos municipios que esconde auténticas joyas en su casco histórico. A tan solo 20 minutos de Lloret de Mar, combina modernidad e historia en un rico patrimonio arquitectónico. El principal atractivo del municipio es su castillo, una obra medieval considerada como de las más destacadas y relevantes que se conservan en Catalunya. Aún encontrándose parcialmente en ruinas, los restos visibles son el resultado de un conjunto de reformas y ampliaciones alrededor de una construcción primitiva. En este sentido, el castillo de Palafolls ha sido declarado Bien Cultural de Interés Nacional, tal como queda recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que representa la categoría de protección más alta para monumentos históricos.

Vista del Castillo de Palafolls. / Ayuntamiento de Palafolls

La fortificación se encuentra a unos 200 metros de altitud, pues controlaba el paso del río Tordera, protegiendo tanto la costa como el interior. Se divide en tres zonas: la primera ubica el centro del castillo y la antigua torre del homenaje, que es aproximadamente del siglo X; la segunda comprende el lugar donde se encuentra el patio de armas y la capilla, construida alrededor del siglo XIII; y la tercera corresponde a la parte más externa del recinto, que data del siglo XVI.

La iglesia de Sant Genís de Palafolls (Maresme, Barcelona). / Ayuntamiento de Palafolls

Experiencia completamente única

Además del castillo, en el casco histórico de Palafolls destacan auténticas joyas como la iglesia de Santa María. También, más alejada del centro, se encuentra la maravillosa iglesia parroquial de Sant Genís, de origen románico.

Más allá del atractivo del municipio, pasar un día en Palafolls puede convertirse en una experiencia completamente única. La localidad cuenta con una escuela de aviación –la única del Maresme– que ofrece vuelos turísticos en los que descubrir el mar y la montaña desde otra perspectiva.

Otro de los planes más destacados se encuentra justo en las afueras del municipio: Marineland, un zoo marino y parque acuático increíble para disfrutar con los más pequeños de la familia.