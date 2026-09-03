Rincones emblemáticos
A 20 km de Barcelona: el pueblo de la cantante Aitana rodeado de montañas donde la cereza se convirtió en todo un símbolo
Este es el pueblo a menos de una hora de Barcelona donde nació Úrsula Corberó
Gabriel Roncero
Ubicado en la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), Sant Climent de Llobregat cuenta con una superficie de 10,8 km² y una población de 4.182 habitantes, según datos de 2024. El municipio limita con Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà, Begues, Torrelles de Llobregat y Santa Coloma de Cervelló.
La localidad se encuentra en el valle de las rieras de Les Comes, del Querol y de Salom, rodeada de un característico paisaje montañoso integrado por las sierras de Sant Ramon, Pedres Blanques, Coll de la Creu, Costa Fustera y el Padró. Además, su proximidad a la capital catalana es notable, ya que se sitúa a tan solo 20 km de Barcelona.
Históricamente, estas montañas estuvieron ocupadas por viñedos. Sin embargo, la llegada de la plaga de la filoxera perjudicó gravemente la producción de vino, lo que llevó a los habitantes de la zona a sustituir progresivamente estos cultivos por cerezos.
La cereza, un fruto característico
Sant Climent de Llobregat es un municipio estrechamente vinculado a la cereza, uno de sus principales símbolos, y también destaca por ser el lugar de nacimiento de la reconocida cantante Aitana Ocaña.
En la actualidad, el Baix Llobregat concentra la mitad de la producción de cerezas de Catalunya, lo que la convierte en su principal comarca productora. Alrededor de 200 familias viven del cultivo de esta fruta, especialmente en las zonas montañosas de la comarca, entre las que se encuentra Sant Climent de Llobregat.
De hecho, en primavera, la localidad se viste de blanco y rosa con el florecer de los cerezos, lo que la convierte en un destino muy atractivo. Desde 1976, en el mes de mayo se celebra la Fira de la Cirera, un evento donde se exhiben los mejores frutos de la temporada.
Lo que tienes que visitar
El Camí Ral
El Camí Ral era una ruta crucial de comunicación, especialmente durante la Edad Media, que unía el Baix Llobregat con el Penedès y que representaba una alternativa más directa frente a la extensa carretera que conectaba Barcelona con Tarragona, a lo largo de la antigua Vía Augusta romana.
En la actualidad, se trata de un itinerario de poco más de 5 km para hacer caminando o corriendo, una propuesta ideal para los amantes de la montaña y las buenas vistas.
La Creu de Querol
La Creu de Querol es una cruz de término que marca el límite entre los municipios de Torrelles de Llobregat y Sant Climent de Llobregat. En ella se encuentra una inscripción de San Francisco de Asís, que hace referencia al respeto hacia la naturaleza. Con la excusa de pasar por esta cruz, el pueblo ofrece una ruta de 12 km de caminata.
El Museu d'Eines del Pagès
La rectoría, anexa a la iglesia del municipio, alberga el Museu d'Eines del Pagès, que ocupa tres amplias salas en la planta baja y un patio. Se trata de una interesante muestra de herramientas agrícolas, carros, utensilios domésticos y muebles de cocina, en su mayoría del siglo XIX. Se puede visitar los domingos y días festivos de 11 h a 14 h.
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