La espectacular joya de ocho fortalezas a 3 horas de Barcelona que acaba de conquistar a la Unesco

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha inscrito las Fortalezas Reales del Languedoc en la lista del patrimonio mundial. El comité reconoce el Valor Universal Excepcional de este bien en un conjunto de ocho construcciones francesas, que se extiende sobre más de 9.400 hectáreas entre los departamentos (provincias) de Aude y Ariège.

Se trata de un reconocimiento que culmina el proyecto impulsado durante 13 años por el Departamento del Aude y la AMPM (Asociación Misión Patrimonio Mundial) que pretendía conseguir la distinción. Así, representa el punto de partida de un nuevo desarrollo patrimonial, cultural, turístico y económico.

Desde Barcelona, se puede llegar en coche a la fortificación más cercana a la frontera en unas 2 horas y 30 minutos, y a la más lejana en unas 3 horas y 30 minutos.

Un increíble ingenio constructivo

La lista del patrimonio mundial reconoce lugares excepcionales y de renombre internacional como el Taj Mahal, la Acrópolis de Atenas y la muralla China. En la sesión 48, celebrada el pasado 26 de julio, se incorporaron 25 nuevas propiedades, entre las que se encuentran las Fortalezas Reales del Languedoc.

El conjunto premiado agrupa ocho castillos medievales fortificados: el castillo y las murallas de Carcasona como núcleo central, y los castillos de Lastours, Termes, Aguilar, Peyrepertuse, Quéribus, Puilaurens y Montségur. En su totalidad, representan un sistema defensivo, ilustrando una etapa fundamental de la historia política, militar y territorial de la Europa medieval, pues son un claro testimonio de cómo la monarquía francesa organizó y aseguró sus fronteras en la Edad Media aprovechando las limitaciones topográficas que representaron nuevas formas de organización del territorio por parte del reinado de Francia.

Castillo Aguilar, en el conjunto de las Fortalezas Reales del Languedoc (Francia). / Fortalezas Reales del Languedoc

Con la finalidad de funcionar como una auténtica red defensiva, las Fortalezas Reales del Languedoc se construyeron en el siglo XIII para fijar fronteras estables entre el Reino de Francia y el Reino de Aragón, tal y como se estableció en el Tratado de Corbeil en 1258. En este sentido, tal como recoge la marca turística oficial 'Occitanie', "sus torres de vigilancia, murallas almenadas y sistemas de comunicación visual a distancia son testimonio de un extraordinario ingenio constructivo que les ha permitido formar parte del reducido grupo de sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial".

Un reconocimiento para proteger y preservar los espacios

La inscripción de las ocho fortalezas en la lista de la UNESCO es especialmente importante porque permite reconocer y proteger los espacios, comprometiendo a los Estados miembros a preservar estos lugares emblemáticos. Asimismo, favorece su gestión sostenible y su restauración, desempeñando, a su vez, un papel fundamental en el turismo responsable que estimula las economías locales y sensibiliza al público sobre la importancia de la diversidad cultural.

"Ayer eran un símbolo de la realeza que buscaba establecer su autoridad sobre un pueblo recién conquistado; mañana se convertirán en activos de una tierra rural perpetuamente dinámica", reconoció el pasado 26 de julio la presidenta del departamento de Aude, Hélène Sandragné, tras el anuncio de la UNESCO que reproduce la página web de las Fortalezas Reales del Languedoc.

Castillo Quéribus, en las Fortalezas Reales del Languedoc (Francia). / Fortalezas Reales del Languedoc / Philippe Benoist

"Esta inscripción es el comienzo de una hermosa y larga aventura"

"Inscribirlas en el Patrimonio Mundial es reconocer la destreza de sus constructores y su papel en la singular historia de la construcción del Estado francés. Pero es, sobre todo, conferirles un papel mucho más importante en un territorio habitado por mujeres y hombres comprometidos, que ven en estos castillos mucho más que ruinas que proteger. Son proyectos que concretar y valores que transmitir. Por un justo retorno de la historia, estas fortalezas que quebraron el ímpetu rebelde del pueblo del Languedoc le darán mañana un nuevo impulso", continúa el mismo portal.

Vista de la fortificación de Carcasona, en las Fortalezas Reales del Languedoc (Francia). / Fortalezas Reales del Languedoc

Figurar en la lista de la UNESCO representa una nueva etapa que favorecerá el desarrollo de los programas de investigación, fomentará las acciones de mediación ante los públicos y contribuirá a un desarrollo turístico respetuoso con los monumentos, los paisajes y los habitantes. Es por ello que "esta inscripción no es un fin en sí mismo para nuestro territorio, sino el comienzo de una hermosa y larga aventura de un desarrollo local renovado", afirmó Sandragné.