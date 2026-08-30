Esta es la casa más cara de Catalunya: 22 millones de euros y acceso privado al mar

El precio de la vivienda continúa su tendencia al alza en Catalunya, donde el metro cuadrado roza ya los 3.091 euros. Esta cifra se aproxima notablemente al máximo histórico registrado en 2007, cuando alcanzó los 3.147€.

Esta problemática se agrava en la capital catalana, donde el metro cuadrado ha alcanzado su máximo histórico situándose en los 5.449 euros. Sin embargo, la actividad hipotecaria continúa creciendo: según datos recientes del INE, en Catalunya, el número de nuevas hipotecas destinadas a vivienda ha aumentado en un 14% en junio de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

Primera línea de mar

Además, las viviendas de lujo tampoco se salvan de este encarecimiento: el inmueble más caro de Catalunya tiene un coste de 22 millones de euros.

Se trata de una mansión en Roses (Alt Empordà, Girona) publicada en Idealista y coronada como la tercera casa más cara de España.

Ubicada en la primera línea de la playa de Almadraba, es una propiedad de 970m2 útiles y ocho habitaciones. También cuenta con una piscina privada de 26 m2, pista de tenis privada, una casa de invitados, un inmueble destinado antiguamente al personal de servicio y un garaje náutico para las lanchas o motos de agua.

El terreno total, de unos 12.000 m2, está dividido en cinco parcelas que ofrecen la oportunidad de edificar dos viviendas más a los lados.

Conexión privilegiada

Presidiendo la finca se encuentra la residencia principal: una cuidada casa de época rodeada por un denso jardín mediterráneo. La frondosa vegetación y los árboles garantizan máxima privacidad y un entorno de tranquilidad junto al mar.

Es más, dispone de una conexión privilegiada con la playa, que permite acceder al Mediterráneo de la Costa Brava de forma directa y discreta desde las distintas zonas de la finca.

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El inmueble fue construido en 1970 y se encuentra en la Calle Rembrandt, 150. Para concertar una visita se puede contactar a través del portal Idealista o mediante la inmobiliaria de lujo Lucas Fox Costa Brava & Girona.