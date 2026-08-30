El regalo de un padre catalán a su hijo: una web gratuita y accesible a todo el mundo para colorear 1.380 'gegants' de Catalunya

A veces, los mejores regalos son aquellos que nacen de una necesidad tan sencilla como hacer feliz a alguien. Es lo que ha demostrado el ingeniero Carles Núñez, que ha decidido regalar a su hijo una página web de ilustraciones de 'gegants' para imprimir y colorear: "Mi hijo me lo pedía cada día y yo ya no encontraba nada en ningún sitio", confiesa a través de X.

El proyecto, sin ánimo de lucro y bautizado como 'pintargegants.cat', reúne ya más de 1.300 figuras representativas de todo el territorio catalán y recoge información de 'gegant.cat' con datos como el nombre, el constructor, la 'colla' y el origen de cada gigante. "Quiero remarcar el trabajo que hace un portal como gegant.cat, un portal con 20 años de recorrido y directorio que se utilizó como referencia para pintargegants.cat", expresa Núñez.

"La IA auditando su propio trabajo"

La página se sirve de contenido generado con inteligencia artificial para transformar cada imagen real en un dibujo infantil, con líneas gruesas sobre fondo blanco y sin sombras ni grises. El resultado son ilustraciones sencillas, reconocibles y fáciles de colorear, pensadas para niños pequeños: "Coste total de generación de imágenes: 0 euros. Lo más interesante no es la IA generando, sino la IA auditando su propio trabajo", destaca el ingeniero.

Y la web no se queda únicamente en los dibujos. También cuenta con un mapa que permite localizar las figuras por el territorio y un buscador por comarcas, así como un botón ('Descubre un gigante') que selecciona aleatoriamente una figura de todo el repositorio para quienes simplemente quieran dejarse sorprender.

La iniciativa ha despertado el entusiasmo de muchos usuarios, que han aprovechado las redes para agradecer el trabajo: "Has hecho muy feliz a mi sobrino, gracias", ha comentado uno de ellos, mientras que otro ha destacado que es un "ejemplo del aprovechamiento de las tecnologías para cuestiones sin ánimo de lucro, de promoción de la cultura y la historia". Desde la iniciativa recuerdan, además, que todos los niños que hacen dibujos pueden etiquetar @pintargegants para poder unir a la comunidad.

Una tradición medieval

Más allá de la iniciativa de Núñez, los 'gegants' forman parte de una tradición profundamente arraigada en Catalunya que se remonta al siglo XV. Según explica la Coordinadora de Geganters de Barcelona, su origen está estrechamente relacionado con las celebraciones del Corpus Christi.

Esta festividad religiosa estuvo durante siglos acompañada de procesiones y representaciones destinadas, entre otras cosas, a acercar las historias bíblicas a una población mayoritariamente analfabeta. En ese contexto, comenzaron a aparecer diferentes personajes que terminarían evolucionando hasta convertirse en los gigantes que conocemos actualmente.

Entre las primeras representaciones se encontraban figuras como el dragón, símbolo del mal; el león, el águila y el toro, asociados a los cuatro evangelistas; y personajes como el rey David y Goliat o san Cristóbal con el niño Jesús a hombros. En sus orígenes, eran personas disfrazadas las que daban vida a estas figuras, hasta que poco a poco fueron incorporando estructuras cada vez más complejas, como la 'carcassa', la estructura interna que forma el cuerpo del gigante y que permite a los portadores colocársela sobre los hombros para hacerla bailar.

Patrimonio de los municipios

Con el paso del tiempo, los 'gegants' dejaron de estar vinculados exclusivamente al Corpus y fueron incorporándose a otras fiestas del calendario popular. Al mismo tiempo, pasaron de estar asociados a gremios y entidades concretas a convertirse en patrimonio de los municipios.

Sin embargo, la tradición no siempre lo ha tenido fácil: durante la dictadura de Primo de Rivera, iniciada en 1923, muchas fiestas sufrieron un importante retroceso y algunas figuras acabaron destruidas y quemadas.

Pese a todo, el mundo de los 'gegants' ha conseguido sobrevivir gracias, en buena medida, al asociacionismo. Hoy, estas figuras continúan recorriendo las calles de los pueblos y las ciudades catalanas y forman parte de una tradición que se sigue transmitiendo entre generaciones cada vez más secularizadas.