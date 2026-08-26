Maiki, youtuber trotamundos: "Allá donde vayas, siempre habrá un catalán. ¡Stop!"

Los viajes permiten descubrir culturas, paisajes y formas de vida completamente diferentes, pero también pueden traer encuentros inesperados con personas que, pese a estar a miles de kilómetros de casa, comparten un mismo origen. Una situación que muchos viajeros han experimentado alguna vez y que el creador de contenido Maiki (@anmaiki1) ha querido poner sobre la mesa a partir de sus propias experiencias recorriendo distintos países.

Durante sus viajes, el creador asegura haberse encontrado con catalanes en algunos de los lugares más diversos que ha visitado, desde Australia hasta Japón o Brasil. Una coincidencia que, según explica, se ha repetido tantas veces que incluso llegó a poner a prueba una curiosa afirmación que le hizo un amigo: allá donde vayas, siempre habrá un catalán.

Viajes por todo el mundo

Esto lo ha compartido en su canal de YouTube, en el que tiene más de 6.000 suscriptores. Maiki es un joven de Girona que decidió mudarse a la otra parte del mundo para ganar dinero y conseguir ahorros. Este joven se empezó a viralizar cuando compartía su experiencia, viviendo y trabajando en Australia. Actualmente, se dedica a viajar por el mundo para conocer diferentes culturas.

Aunque su objetivo siempre ha sido el de conocer gente de cada país que visita, siempre acaba en la misma situación: se encuentra a gente de Catalunya. "Los catalanes por el mundo. Allá donde vayas, siempre habrá un catalán. Un colega me dijo esto cuando estábamos viajando por México. Le dije que ni de coña, que catalanes no hay tantos. Pero es que sí; en todos los países que he ido siempre me encuentro algún catalán".

Encuentros entre catalanes

Según explica, en todos los países que ha visitado, siempre ha encontrado a alguien de Catalunya, excepto en uno: "En Australia, en todos los sitios que he trabajado, he estado trabajando con un catalán. Solo hay una excepción: China. En China, donde estuve un mes, ha sido el único sitio en el que no encontré ni un catalán. Pero es que en Brasil, México, Japón, Tailandia, Vietnam... En todos los sitios siempre hay un catalán. ¡Stop!".

Más allá de que pueda ser una simple coincidencia, los datos del Instituto de Estadística de Catalunya indican que el 1 de enero de 2026 había 128.833 personas nacidas en Catalunya que residían en el extranjero. Aunque parezca una cifra pequeña, teniendo en cuenta los casi 5 millones de catalanes que siguen habitando Catalunya, la cifra evidencia que sí hay muchos catalanes repartidos por el mundo.

Datos sobre catalanes que viven en el extranjero

De hecho, según el Idescat, estos catalanes que viven en el extranjero residen principalmente en Europa, representando un 69,1%. El 25% vive en América y el 5,9% restante se reparte entre Asia, Oceanía y África. Por países, Francia se sitúa en primer lugar con 23.058 residentes nacidos en Catalunya, seguido del Reino Unido con 14.943, Alemania con 14.278, Andorra con 10.363 y Estados Unidos con 9.298 residentes.

Finalmente, también hay que destacar el turismo. Según los datos de Idescat, los residentes en Catalunya realizaron 5,89 millones de viajes al extranjero en 2025. Por tanto, ante estos datos, parece lógico que Maiki se encuentre con catalanes repartidos por todo el mundo.