Así es el Monestir de les Avellanes en Lleida, el lugar dónde Illa reunirá al Govern para empezar el curso político

El Govern volverá a reunirse este viernes y sábado fuera del Palau de la Generalitat, coincidiendo con el inicio del curso político, según apuntan fuentes del ejecutivo a la ACN. Lo hará en el Monestir de les Avellanes, en el municipio de Os de Balaguer, en la Noguera, en unas jornadas de trabajo para "trazar la estrategia del nuevo curso político" y "dar impulso a la acción de Govern" con "el foco en los servicios públicos y las infraestructuras".

Se trata de la quinta reunión del Govern fuera del Palau de la Generalitat desde el inicio de la legislatura y la primera en las comarcas de Lleida. El ejecutivo retoma este lunes la actividad con las infraestructuras de movilidad "como una de las principales prioridades" y una reunión del Consell Executiu el martes.

Entre las infraestructuras que los miembros del ejecutivo abordarán durante el encuentro, con el objetivo de "ponerlas al día y adaptarlas a las necesidades de la ciudadanía", están Rodalies, la pacificación de la N2 en el Maresme y la variante de les Preses d'Olot. También la mejora y el mantenimiento de los accesos a los pueblos de las comarcas de montaña y el Aran, por lo que han decidido un monasterio ubicado en el municipio de Os de Balaguer, en la comarca de La Noguera (Lleida).

Un enclave espectacular

Este enclave, ubicado en la zona del Montsec, una de las montañas más emblemáticas de Catalunya esconde siglos de historia y belleza. El monasterio es un conjunto declarado Patrimonio Histórico y Artístico de Interés Nacional, situado en un entorno natural de bosques y viñedos, con servicios de hotel y restaurante perfectos para disfrutar de la tranquilidad y descubrir los atractivos del monte.

El lugar tiene sus orígenes en el siglo XII, cuando fue fundado por iniciativa del monje Joan d'Organyà y contó con el apoyo fundamental de los condes de Urgell. Durante siglos, el recinto funcionó como un importante centro espiritual y político de la región, albergando incluso los sepulcros de los condes de Urgell.

MONESTIR DE LES AVELLANES / RAMON GABRIEL

Servicio de hotel

A lo largo de los años, el conjunto arquitectónico ha experimentado diversas etapas de abandono, restauración y cambio de uso. Tras un periodo de decadencia, la comunidad de los Hermanos Maristas adquirió el inmueble a principios del siglo XX y se encargaron de su conservación y revitalización.

En la actualidad, el recinto ha consolidado su vocación turística y cultural al albergar una hospedería con servicios de hotel, un restaurante especializado en gastronomía local y salas preparadas para eventos y jornadas de retiro. Las visitas guiadas permiten a los viajeros recorrer la iglesia, el claustro y el entorno ajardinado, así como conocer el archivo histórico y la oferta enoturística vinculada a los viñedos que rodean la propiedad.

El monasterio actúa además como un centro de reuniones con diferentes salas donde realizar actividades, convenciones o congresos y cuenta con 37 habitaciones equipadas donde pasar la noche.

MONESTIR DE LES AVELLANES / RAMON GABRIEL

Biblioteca histórica

La abadía también destaca por su gran biblioteca, formada por tres apartados diferenciados: la biblioteca general, la especializada y la marista.

El edificio destaca por su mezcla de estilos románico y gótico, con una estructura sencilla y elegante. Su elemento más importante es el claustro del siglo XII, un patio interior rodeado de arcos de piedra sobre parejas de columnas decoradas.

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La iglesia, construida algo más tarde (en el siglo XIV), tiene forma de cruz y conserva su gran portada de entrada. En su interior se guardaban los sepulcros esculpidos en piedra de los antiguos condes de Urgell, lo que convirtió al monasterio en un monumento artístico de gran valor.