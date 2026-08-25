Calendario laboral
Buenas noticias para Girona: el calendario llega cargado de puentes tras el verano
El siguiente festivo tras el mes de agosto está más cerca de lo que parece
La Audiencia Nacional cambia los festivos que caen en sábado: tendrán que compensarse con otro día libre
Calendario laboral de Girona de 2026 (con todos los festivos)
Con el verano acercándose a su fin, muchos trabajadores comienzan a dejar atrás las vacaciones y a retomar sus compromisos cotidianos. Ante la vuelta a la rutina, cada vez son más quienes consultan el calendario para localizar el próximo festivo y encontrar así una nueva oportunidad para descansar.
Los meses estivales siguen siendo una de las épocas preferidas para desconectar, disfrutar del buen tiempo y aprovechar al máximo el tiempo libre. Los viajes, además, ocupan un lugar destacado durante estas fechas: según datos de la agencia EFE, el 90% de los españoles tenía pensado viajar este verano, un porcentaje que refleja el interés por salir de la rutina, descubrir otros lugares y disfrutar de unos días de descanso antes de regresar plenamente a la actividad habitual.
El próximo festivo
Pero, a pesar del fin de las vacaciones, no todo son malas noticias, ya que el siguiente festivo está más cerca de lo que parece: el 11 de septiembre se celebra la Diada Nacional de Catalunya y este año cae en viernes, por lo que los catalanes que no trabajen podrán disfrutar de un fin de semana largo hasta el domingo.
Es más, al ser una fecha tan señalada, cada año los municipios preparan numerosos actos institucionales, culturales y actividades para conmemorar este día.
Festivo en Girona
Tras estos tres días, tan solo habrá que esperar pocas semanas más para el siguiente festivo: el 12 de octubre. Al caer en lunes y ser fiesta en toda España, la gran mayoría de españoles podrán disfrutar de otro fin de semana largo al poco de empezar el otoño.
Asimismo, los gerundenses están de suerte, ya que el décimo mes del año trae un nuevo puente para los trabajadores. Se trata del día de Sant Narcís, celebrado el 29 de octubre en honor a su patrón Narcís de Girona.
Por ende, durante la semana, el municipio se llenará de vida con actos tradicionales, festivos, religiosos y gastronómicos.
Además, al caer en jueves y si las empresas lo aceptan, los trabajadores Girona podrán acogerse a un puente de cuatro días.
Festivos de lo que queda de año
Estos son los festivos que quedan en Girona antes de que finalice 2026:
- Viernes 11 de septiembre: Diada de Catalunya (festivo en Catalunya).
- Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional (festivo en toda España).
- Jueves 29 de octubre: Sant Narcís (festivo en Girona).
- Domingo 6 de diciembre: Día de la Constitución (festivo en toda España).
- Martes 8 de diciembre: La Inmaculada Concepción (festivo en toda España).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (festivo en toda España).
- Sábado 26 de diciembre: Sant Esteve (festivo en Catalunya).
- Cristina Garmendia, exministra con Zapatero: 'No debería ofrecerse altas responsabilidades a personas que sólo han hecho política
- La Audiencia Nacional avala la investigación del caso Zapatero y descarta una 'intencionalidad espuria': 'No ha existido ninguna infracción
- Sandra y José, padres de 4 hijos en medio del bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, los educamos en casa. En tema de alimentación, sí que vamos a buscar el mejor producto
- Las 'staycations', o cómo pasar vacaciones en tu ciudad: 'Me voy a un hotel con piscina y aire acondicionado, y ni tan mal
- Más de 160 identificados con 130 antecedentes en un dispositivo contra la multirreincidencia en Puigcerdà
- Carme Noguera, la mujer más longeva de Catalunya cumple 112 años: 'Cuando yo era pequeña, solo había un señor con coche en Olot
- Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo, conforme me iban explicando las cosas yo ya estaba diciendo que me quería ir. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
- Una empresa catalana de drones recibe la primera autorización en España para transportar sangre y medicinas en zonas pobladas