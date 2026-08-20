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Tremp pasa al ataque contra la avispa asiática: despliegan una red de trampas para proteger el municipio

El ayuntamiento lleva a cabo actuaciones preventivas y de control para limitar su expansión

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Un ejemplar de avispa asiática.

Un ejemplar de avispa asiática. / Elena Morales

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Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

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El Ayuntamiento de Tremp (Pallars Jussà, Lleida) ha instalado trampas selectivas VespaCatch, especialmente diseñada para la captura de la avispa asiática, en diversos puntos del municipio para prevenir la proliferación de esta avispa también conocida como Vespa velutina. Se trata de una especie invasora que representa una gran amenaza para las abejas, los insectos polinizadores y la actividad apícola, y que requiere actuaciones para prevenir, controlar y limitar su expansión.

Para prevenir la formación de nuevos nidos

El año pasado ya se detectaron y se retiraron algunos nidos de esta especie en el municipio, con alguno que alcanzaba los 50 centímetros y contenía aproximadamente unos 1.800 ejemplares. Es por ello que este año la medida se ha adoptado con mayor necesidad para evitar la propagación.

A pesar de que no es la mejor época del año para actuar, ya que no coincide plenamente con que las reinas fundadoras estén iniciando la nidificación y la formación de nuevas colonias, el ayuntamiento ha realizado la instalación de trampas con la finalidad de capturar ejemplares y prevenir la formación de nuevos nidos.

Trampas instaladas en los árboles de Tremp para capturar avispas asiáticas y evitar la formación de nuevos nidos.

Trampas instaladas en los árboles de Tremp para capturar avispas asiáticas y evitar la formación de nuevos nidos. / Ayuntamiento de Tremp

No suelen ser agresivas con las personas

La 'Vespa velutina' suele construir sus nidos en las ramas altas de los árboles, tanto en zonas urbanas como agrícolas forestales. Además, tienen una gran adaptabilidad al clima y al territorio, lo que les permite expandirse con mayor facilidad.

De esta forma, aunque son bastante agresivas, no lo suelen serlo con las personas si no se ven amenazadas; sí lo son, en cambio, con las abejas. Las capturan en grandes cantidades para utilizarlas como alimento para sus larvas y esto supone importantes prejuicios en el sector apícola y los propios insectos polinizadores.

Colaboración ciudadana

Desde el ayuntamiento de Tremp piden colaboración de la ciudadanía para que se comunique cualquier observación de nidos o ejemplares de avispas asiáticas, una actuación clave que permite facilitar su detección precoz y el control.

También han habilitado un mapa en el que se pueden introducir los datos y la localización de los nidos que se identifiquen en el municipio.

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Finalmente, el consistorio recuerda que, en caso de detectarse nidos de esta especie en propiedades privadas, los responsables deberán actuar con rapidez para que se pueda gestionar su retirada de manera segura y evitar que las colonias continúen desarrollándose.

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