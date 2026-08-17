Playas
El pueblo costero a 20 minutos de Mataró famoso por sus casas blancas y aguas cristalinas
La ermita y el museo son unos de los atractivos culturales de este municipio
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Catalunya cuenta con pueblos costeros tan populares como Begur, Calella, Sitges, Cadaqués o Tossa de Mar, que se llenan de visitantes cada verano.
No obstante, en su litoral existen otros rincones menos masificados pero con un gran encanto por descubrir. Es el caso de Sant Pol de Mar, una de las joyas del Maresme gracias a su aire marinero, sus fachadas modernistas y el entramado de sus calles estrechas. Además, su ubicación es inmejorable: está a tan solo 20 minutos de Mataró, ya sea en tren o en vehículo privado.
Uno de los lugares más caracterísiticos de Sant Pol de Mar es Can Planiol, una casa modernista que data del año 1910 y que destaca por los elementos tan característicos de su fachada, con mosaicos de colores azul, blanco y granate, que combinan a la perfección con este pueblo costero.
La ermita de Sant Pau y el Museo de Pintura son otros de los atractivos culturales de este municipio. Para aquellos quienes quieran conocer la historia, también ofrecen el tour 'El Sant Pol de los Pescadores' para conocer los inicios de este pueblo de pequeñas casas blancas y aguas cristalinas. Los más aventureros podrán optar por las rutas de turismo y ciclismo, además de hinchables, parasailing, motos acuáticas, surf, paddle surf, esquí acuático y vela para los amantes del mar.
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