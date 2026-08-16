Del 'déu-n’hi-do' al 'biaix de gènere': qué buscan los 7 millones de usuarios del Diccionari.cat

¿Cómo se escribe correctamente ‘Déu-n’hi-do’?; ¿qué significa ‘badoc’?; ¿y qué es el ‘biaix de gènere' que aparece a menudo en los medios? Son tres ejemplos de palabras que se buscan habitualmente en el servicio en línea Diccionari.cat, nacido en 1998 y al que acceden cada año 7 millones de usuarios. La ortografía, los términos poco frecuentes y las palabras “de actualidad” son los motivos que impulsan las consultas de un servicio que hoy tiene más “competencia” que nunca, incluida la inteligencia artificial. La IA ha reducido ligeramente el volumen de consultas, pero también “utiliza” Diccionari.cat y cita la fuente en sus respuestas. Por su parte, Enciclopèdia.cat mantiene “vivo” el legado de la edición física, con 2,5 millones de consultas anuales y una actualización permanente de los contenidos.

Núria Bord, responsable de edición de diccionarios de Enciclopèdia Catalana, detalla que las palabras más buscadas en el Gran diccionari de la llengua catalana (GDLC) —el primero de los 15 diccionarios que contiene Diccionari.cat— durante todo 2025 y en lo que llevamos de 2026 son déu-n'hi-do, senyal, anàlisi, compte, provar, comptar, badar, corrent, biaix e il·lusió. “No se detecta una evolución importante, salvo en la palabra biaix, que no se consultaba tanto hace años, seguramente por la creciente frecuencia con la que se habla de sesgo de género o del sesgo de la IA”, comenta a la ACN.

Palabras más consultadas en Diccionari.cat

Mirando la lista, es fácil detectar cuatro tipos de consultas: las palabras que tienen dificultades ortográficas (Déu-n'hi-do), las que suponen dificultades gramaticales (“un anàlisi o una anàlisi; un senyal o una senyal”), las que tienen usos que por alguna razón se han vuelto más frecuentes (como biaix, resiliència o esvoranc), y finalmente las que los alumnos encuentran en textos académicos o literarios y que no forman parte de su vocabulario habitual (casos como basarda, feréstec, badoc o baliga-balaga).

El éxito de este servicio abierto y gratuito no tiene una sola razón, según Bord. “Hay mucha gente que consulta porque se siente insegura (con la lengua), ya sea porque la está aprendiendo” o simplemente gente que conoce el idioma, pero “tiene dudas ortográficas, gramaticales, etc.”. También menciona la consulta “por curiosidad, incluso para hacer juegos lingüísticos”, y evidentemente las consultas de estudiantes y de profesionales de la lengua, periodistas, etc.

Responsables de los servicios de búsqueda en línea diccionari.cat y Enciclopèdia.cat, en la sede de Enciclopèdia Catalana / Pau Cortina

La IA, competencia y usuaria

Bord dice que 7 millones de visitas anuales son “muchas”, teniendo en cuenta cómo se accede hoy en día a la información en el ámbito digital y la gran competencia que hay en este entorno, incluida la IA. “Hoy hay muchas maneras de hacer consultas lingüísticas”, admite.

No obstante, celebra que la propia inteligencia artificial utilice los diccionarios de Diccionari.cat cuando tiene que elaborar respuestas a consultas lingüísticas, algo que es fácilmente comprobable porque hoy los diversos modelos de IA suelen citar —y a menudo enlazar— sus fuentes. Con todo, no se resigna a poder “ganar más usuarios” y dice que tienen “cosas por hacer” para conseguirlo, en términos de funcionalidad de la web, de posicionamiento con lenguaje SEO, así como añadiendo “más diccionarios útiles, que la gente pide”. “Hay margen para crecer”, asegura.

Lo más buscado en Enciclopèdia.cat, una “enciclopedia viva”

En el caso del servicio de Enciclopèdia.cat, donde el objetivo de la búsqueda es más de contenido y no tanto de significado, gana la Historia de Catalunya (los artículos dedicados a Jaume I, a la guerra de los Segadors y a la Corona catalanoaragonesa, los principales); las humanidades (Jocs Florals de Barcelona, Renacimiento, etc.), ciencia (‘tabla periódica’), geografía (‘Alt Empordà’, el primero) o incluso de interés general, con el ‘signo del zodiaco’ en primera posición.

La responsable de Enciclopèdia.cat y de Divulcat.cat, Marga Prades, subraya el hecho de que esta es una “enciclopedia viva”, es decir, que se continúan actualizando los artículos históricos “a partir de la actualidad que se produce”. Como hacen en Diccionari.cat, un equipo se encarga de la revisión y la edición de los contenidos de forma permanente. Además, también en ambos recursos el papel de los usuarios es “importante” y muy valorado por las dos cabeceras. Los internautas pueden enviar consultas y comentarios sobre los artículos a través de sendos formularios.

En el año 2025 se conmemoró el 60º aniversario de la Gran Enciclopèdia Catalana. Pero también hace ya unos cuantos años de la primera versión digital, estrenada en 1997 (un año antes que Diccionari.cat). Desde 2012, Enciclopèdia Catalana no se reedita en formato físico y, por tanto, Enciclopèdia.cat es la principal vía de actualización de los contenidos de esta cabecera de referencia, y del resto de diccionarios y grandes obras que la Fundació Enciclopèdia Catalana ha ido editando a lo largo de los años.

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Fiabilidad y mirada catalana

Prades defiende su papel en el entorno digital, con un portal “abierto” que contribuye a hacer que la cultura catalana y el conocimiento del catalán “lleguen a todo el mundo de la manera más fácil”. Un recurso, añade, que es “fuente de rigor y una referencia, validado por especialistas y conocedores de la materia, y con una mirada desde nuestra casa, a diferencia de muchos de los contenidos que circulan por la red con una visión lógicamente más anglosajona o peninsular”.