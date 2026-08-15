Recomendaciones para veranear
"No es de extrañar que este pueblo pesquero haya servido durante mucho tiempo de fuente de inspiración para artistas como Dalí, Miró y Duchamp": así definen a uno de los lugares más bonitos de la Tierra cerca de Barcelona
Esta localidad está incluida en la lista de las 20 ciudades más bonitas del mundo
Estos son los pueblos catalanes más bonitos de España, según ‘National Geographic’: destacan por sus paisajes e historia
Del Mediterráneo a las cumbres: un viaje de mar, cultura y montaña en un mismo día
Las vacaciones de verano son la oportunidad perfecta para descubrir nuevos destinos y escapar durante unos días de la rutina. No siempre es necesario viajar al extranjero para encontrar paisajes capaces de competir con los grandes destinos internacionales.
En Catalunya, por ejemplo, hay numerosos pueblos que destacan por su belleza, su historia y su entorno natural, y uno de ellos ha recibido un reconocimiento internacional.
Entre los 20 más bonitos del mundo
Cadaqués (Alt Empordà, Girona) ha sido incluida por la revista 'Condé Nast Traveler' (CNT) en su selección de las 20 localidades más bonitas del mundo.
La publicación estadounidense ha elaborado una lista titulada 'Las 20 ciudades más bonitas del mundo para todo tipo de viajeros' en la que reúne a una veintena de localidades de diferentes países.
La ciudad ampurdanesa aparece junto a destinos como Praiano (Italia), Naples (Estados Unidos), Rothenburg ob der Tauber (Alemania), Sai Kung (China), Tepoztlán (México) o Siwa (Egipto).
Inspiración para muchos artistas
La revista presenta a la localidad catalana como "uno de los pueblos más bonitos de España". CNT pone el foco en su carácter de antiguo pueblo pesquero y en su localización, a unos 30 kms de la frontera francesa y a unos 170 kms de Barcelona.
La publicación también relaciona directamente la belleza de Cadaqués con su tradición artística. La revista asegura que "no es de extrañar que este pueblo pesquero -a solo dos horas en coche de Barcelona- haya servido durante mucho tiempo de fuente de inspiración para artistas como Dalí, Miró y Duchamp".
La relación con el arte es, de hecho, uno de los grandes atractivos de Cadaqués, ya que la localidad estuvo estrechamente vinculada a Salvador Dalí, que vivió durante cinco décadas en el pequeño pueblo de Portlligat, situado en el término municipal cadaquense.
La historia entre Dalí y Cadaqués
No es la primera vez que la CNT pone sus ojos en Cadaqués. En septiembre de 2025 publicó un artículo dedicado íntegramente a la localidad bajo el título de 'Este pintoresco pueblo pesquero es el secreto mejor guardado de España'.
En aquel reportaje, la revista destaca la particular imagen del pueblo con pequeñas playas, edificios blancos y una bahía repleta de embarcaciones.
Así también había señalado que basta con conocer el paisaje para entender por qué Dalí decidió establecerse allí durante buena parte de su vida. El artista recibió en 1930 una antigua cabaña de pescadores en Portlligat, a pocos minutos a pie de Cadaqués, que posteriormente reformó junto a su mujer Elena Ivánovna Diákonova, más conocida como Gala.
Según la revista, la luz y el paisaje del entorno le sirvieron de inspiración y allí pintó algunas de sus obras más importantes.
El encanto cadaquense
La huella de Dalí no es la única relacionada con Cadaqués. En su selección de 2026, CNT también menciona a Joan Miró y Marcel Duchamp como algunos de los artistas que encontraron inspiración en el pueblo pesquero.
Más allá de su vínculo con el arte, Cadaqués destaca por su ubicación en el entorno del Parque Natural del Cap de Creus, sus casas blancas, sus calas y su paisaje mediterráneo. La revista recomienda incluso realizar una excursión en barco para descubrir alguno de los rincones más escondidos de la localidad.
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