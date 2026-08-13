Messi abrirá un restaurante de milanesas en esta localidad de Catalunya a 20 minutos de Barcelona

El Club de la Milanesa, la cadena de restaurantes de Buenos Aires (Argentina), tiene en proyecto seguir expandiéndose fuera del país sudamericano. Se trata de un proyecto de la mano de Leo Messi, que conoce muy bien el próximo destino de este concurrido negocio.

Mirada internacional

La empresa fue fundada en 2007 por Celina “Kitty” Rosso, Federico Sala y Santiago Magliano con el objetivo de ofrecer una selección de las mejores milanesas, el producto estrella de Argentino. Además, es la comida favorita de Messi, quien forma parte del proyecto como socio inversor desde hace un año.

A lo largo de su expansión, la red de locales ha ido adquiriendo una mirada internacional. Tras abrir más de 70 restaurantes en su país y haber estrenado locales en Uruguay y Miami, está previsto que el proyecto desembarque en Europa antes de 2027, donde el negocio ha puesto el foco para exportar el sabor de la milanesa argentina a países como Italia, Portugal y España.

A 20 minutos de Barcelona

De esta forma, España será uno de los países elegidos para recibir el privilegio de contar con El Club de la Milanesa. El primer local europeo de la marca se abrirá en Catalunya, concretamente en Castelldefels (Baix Llobregat), a unos 20 minutos de Barcelona, según ha informado la revista 'Forbes Argentina'.

Además, todo apunta a que esta apertura no se hará de rogar. De hecho, el responsable de los plazos que manejan para la inauguración avanzó al diario 'Sport' que llegarán de aquí a "entre tres y seis meses".

Operación Catalunya

Sea como sea, el proyecto se encuentra todavía en fase de desarrollo y la idea es que ese local funcione como toma de contacto antes de abrir un segundo y un tercer local en Barcelona. La empresa plantea llegar a, por lo menos, cinco locales en Catalunya en los primeros años de operación.

Los responsables consideran que Catalunya representa un mercado especialmente atractivo porque la milanesa ya es un producto conocido por los consumidores, lo que facilita su implementación respecto a otros países donde este plato argentino todavía no cuenta con tanta presencia.

Emblema gastronómico argentino

Después de la inauguración en Castelldefels, la compañía no descarta continuar su expansión por otras ciudades españolas y europeas.

A largo plazo, los fundadores no descartan tampoco otros mercados como Italia, Alemania o Portugal, en línea con el objetivo de instalar a la milanesa como un emblema gastronómico argentino en el resto del mundo.