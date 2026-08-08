Los rincones de Vic que están ya en la historia del cine y de la televisión

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Vista aérea de Vic. / EL PERIÓDICO

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Con su inconfundible aire medieval y su herencia cultural, Vic es un tesoro para cineastas que buscan escenarios cargados de historia, lo que asegura que la capital de Osona sea el telón de fondo de producciones cinematográficas y televisivas.

Desde su plaza Mayor hasta su catedral y el templo romano, la ciudad ha sido testigo de varias películas y series que han sabido capturar su esencia. Si eres un amante de las curiosidades del cine y la televisión, te decimos los dos lugares de Vic donde la ficción y la realidad se entrelazan en un mismo escenario.

La plaza mayor

La plaza mayor

Uno de los lugares más emblemáticos de Vic, que ha aparecido en varias producciones, es la plaza Mayor. Con su amplia extensión y rodeada de edificios históricos con arcos porticados, esta plaza ha sido utilizada en varias películas de época. Destaca su aparición en la película 'Pa Negre' (2010), dirigida por Agustí Villaronga y basada en la novela homónima de Emili Teixidor.

En la cinta, ganadora de 9 premios Goya y 13 Gaudí, la plaza de Vic se convierte en un lugar crucial para recrear el ambiente rural y sombrío del franquismo en Catalunya.

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La catedral

La catedral

La imponente catedral de Sant Pere de Vic, con su mezcla de estilos arquitectónicos (románico, gótico, barroco y neoclásico), ha sido un lugar clave para varias producciones que buscan escenarios religiosos con un aire medieval.

En la serie de televisión 'Isabel', que se emitió en RTVE entre 2011 y 2014 y que narra la vida de Isabel la Católica, el templo y sus alrededores sirvieron como escenarios para múltiples escenas. Su interior se convirtió en el lugar idóneo para ambientar las intrigas y la devoción religiosa de la época.

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