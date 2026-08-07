Rincones escodidos
El pueblo más antiguo de Catalunya: está habitado y conserva una ciudad íbera única
Se trata de un enclave con más de 2.500 años de historia que parece haberse detenido en el tiempo
Estos son cinco de los gentilicios más extraños y curiosos de Catalunya: origen y significado
Menús creativos, vinos del Priorat y vistas a los viñedos: la experiencia gastro que arrasa en un pueblo de 345 habitantes
Catalunya es un territorio con una historia profundamente rica y diversa, forjada a lo largo de siglos por el paso de distintas civilizaciones y culturas.
Desde los primeros asentamientos prehistóricos hasta la consolidación de núcleos urbanos en la Edad Media, su evolución histórica ha dejado una huella visible en el paisaje, la arquitectura y las tradiciones que aún hoy perviven.
A lo largo del tiempo, íberos, romanos, visigodos y árabes han contribuido a construir una identidad compleja y plural: caminos antiguos, murallas, iglesias románicas y cascos históricos bien conservados son testimonio de una biografía excepcional.
El pueblo más antiguo de Catalunya
Cada comarca guarda episodios clave que ayudan a entender no solo la historia catalana, sino también la evolución política, social y cultural de la península ibérica.
Este legado se refleja especialmente en la gran cantidad de pueblos con siglos de antigüedad, muchos de ellos habitados de forma ininterrumpida desde tiempos remotos.
En este contexto, se encuentra Ullastret, el pueblo considerado como el más antiguo de Catalunya. Ubicado a menos de dos horas de Barcelona, en la comarca gerundense del Baix Empordà, Ullastret es una ciudad con más de 2.500 años de historia y se corona como el asentamiento íbero más grande descubierto hasta ahora en Catalunya.
Una villa medieval
Actualmente, en la ciudad viven tan solo 252 personas y cuenta con decenas de rincones por explorar, donde el tiempo parece haberse detenido.
El núcleo urbano está asentado en el margen derecho del río Daró y es una bonita villa medieval que aún conserva sus edificios de piedra y calles estrechas, que se enfilan hasta la iglesia románica de Sant Pere, erigida en el siglo XI.
Situada fuera de las murallas se ubica el antiguo enclave mercantil del medievo, un edificio gótico de planta rectangular con imponentes arcos apuntados.
Un papel fundamental
La población moderna de Ullastret se sitúa a unos dos kilómetros de la antigua Indika, el destacado asentamiento prerromano que fue capital de los indigetes, un pueblo íbero que habitaba la región norte oriental de Catalunya.
Esta ciudad íbera, emplazada estratégicamente en la cima del Puig de Sant Andreu, desempeñó un papel fundamental en la red comercial de la colonia griega de Empúries.
Su yacimiento arqueológico está flanqueado por imponentes murallas que aún se pueden visitar, y es una de las sedes principales del Museo de arqueología de Catalunya.
Visitas y precios
Al recorrer el emplazamiento, el visitante podrá explorar desde viviendas sencillas hasta las residencias de la aristocracia íbera. Además, es posible transitar por las calles empedradas y descubrir el sistema avanzado de cisternas excavadas en roca para el almacenamiento de agua.
La entrada libre tiene un precio de siete euros, e incluye el recorrido por la ciudad ibérica y el museo monográfico con audioguía, además de la proyección de un audiovisual.
Los días 15 de febrero y 29 de marzo a las 12.00 horas realizarán una visita guiada, también por siete euros, para descubrir cómo vivían, se vestían, se alimentaban o en qué creían los íberos del territorio.
- Boris y Rosa llevan más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
- Un joven de Barcelona fallece al ser arrollado por un taxi mientras estaba tumbado en la calzada en Menorca
- El CGPJ abre nuevas diligencias contra Peinado tras una queja por 'trato desconsiderado' a una de las acusaciones del caso Begoña Gómez
- Sebastián compra una casa con 1.000 m² de terreno sin hipoteca ni ahorros: 'Empecé con la casa, pagando una entrada, trabajando todo el primer año y ahorrando al máximo para terminar de pagarla
- Lorena, dueña de una cafetería en Barcelona: 'Entre alquiler, sueldos, seguridad social y gastos fijos, son unos 7.700 euros
- Bernat (40 años), después de estar en prisión, construyó una cabaña autosuficiente por cero euros: 'Yo vivo de la recolecta de setas, de plantas medicinales y de todo el material que reciclo
- Un incendio deja sin luz durante dos horas a casi 4.000 vecinos de Viladecans, Sant Boi, Gavà y Castelldefels
- Sebastián, taxista: 'Puedo llegar a facturar hasta 7.000 euros en un buen mes, aunque para conseguirlo trabajo hasta 14 horas al día y no me tomo ni un día libre