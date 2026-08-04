Buceo y snorkel en Catalunya: lista de 12 animales y plantas que puedes ver bajo el agua

España es un país peninsular con 7.661 km de costa, si se incluye el litoral de las islas Baleares y Canarias. De ellos, aproximadamente un 9,12% pertenece a Catalunya, cuyo litoral tiene una extensión aproximada de 699 kilómetros.

En las aguas cristalinas del litoral catalán, tanto buceadores experimentados como aficionados al snorkel tienen la oportunidad única de explorar un fascinante mundo submarino repleto de vida marina diversa y sorprendente.

Desde las tranquilas calas de la Costa Brava hasta las playas doradas de la Costa Dorada, las aguas mediterráneas albergan una gran variedad de especies animales -hasta 29 de peces autóctonos y más de 30 introducidas-, que prosperan en los diferentes hábitats marinos.

Un buceador observa corales en el Mediterráneo. / Pierre Drap

De caballitos de mar a tiburones

Los animales que puedes encontrar en los diferentes puntos de snorkel o buceo van desde el caballito de mar (una especie muy rara de ver debido, sobre todo, a su diminuto tamaño) a los tiburones tintoreras o tiburones azules, pasando por todo tipo de peces comunes.

Estos son algunos de los animales marinos más fáciles de avistar cuando se bucea o se hace snorkel en el litoral catalán:

Esta planta marina es una especie endémica del mar Mediterráneo esencial para la salud del ecosistema submarino mediterráneo. Proporciona refugio y alimento a numerosas especies, creando hábitats complejos y biodiversos. Se encuentra principalmente en aguas poco profundas o en fondos arenosos o rocosos.

Inmensa pradera de Posidonia oceánica /

Los vibrantes peces de colores, como el galán o el tres colas, son comunes en las aguas poco profundas y rocosas, añadiendo un toque de color al paisaje submarino. El galán, conocido también como raor, llorito o pejepeine, es una especie muy apreciada en las cocinas de las Islas Baleares, donde ha llegado a venderse a 100 euros el kilo. Habita en fondos de arena de aguas cálidas y templadas del Mediterráneo y el Atlántico, y en Catalunya se pesca en el Maresme (Barcelona).

El pez tres colas. /

Estos peculiares y serpentiformes animales habitan entre las grietas de las rocas. Son peces carnívoros alargados y prácticamente ciegos, pero tienen un desarrolladísimo sentido del olfato que les convierte en grandes cazadores. Se caracterizan por estar continuamente boqueando mientras se ocultan en las rocas a la espera de un incauto ejemplar que pase por ahí.

Morena del Mediterráneo /

También conocido como pez escorpión, escórpora, escorpena, escorpión rojo y hasta gallineta, es un pez de roca de color rojo intenso que logra camuflarse perfectamente con su entorno rocoso. En Catalunya lo puedes encontrar en la Costa Brava y el Cap de Creus, en aguas más frías.

Escórpora o cabracho. /

Tanto las estrellas como los erizos son animales invertebrados que pueden encontrarse en sustratos rocosos. Las estrellas de mar, de diferentes tamaños y colores, añaden un toque de belleza y textura al fondo marino. Algunas especies son depredadoras, mientras que otras se alimentan de materia orgánica en el lecho marino. Los erizos, por su parte, se alimentan de algas y materia orgánica. Sus espinas son un mecanismo de defensa importante.

Una estrella y un erizo de mar en Port de la Selva. /

Los pulpos son maestros del camuflaje y la inteligencia. Son animales capaces de aprender rápidamente, de procesar información, de memorizarla y de aplicarla en función de las necesidades. Sus formas cambiantes y su habilidad para adaptarse al entorno los convierten en fascinantes compañeros de buceo.

Pulpo /

Desde pequeños cangrejos ermitaños hasta cangrejos araña de patas largas, estas criaturas a menudo se ocultan en grietas y fisuras de las rocas, a la espera de la próxima marea.

Cangrejo de mar. /

Aunque no es demasiado común, en algunas ocasiones afortunadas los buceadores y 'snorkelers' pueden ser recibidos por grupos de delfines juguetones que nadan a lo largo de la costa. Sin embargo, estos mamíferos acuáticos con un no siempre conocido lado oscuro suelen mantener a una prudencial distancia e irse pronto.

Un delfín nadando en el mar Mediterráneo /

Son una parte importante del ecosistema marino porque mantienen el equilibrio entre las especies. Sin embargo, suelen ser urticantes, por lo que su presencia no es bien recibida por los buceadores o 'snorkelers'. Sus cuerpos translúcidos flotando en el agua agregan una dimensión etérea al entorno submarino. Una de las que últimamente proliferan en Catalunya y Baleares es la aequorea forskalea, una medusa transparente en forma de plato de unos 30 centímetros con reconocibles patrones negros. La parte buena es que este ejemplar en cuestión no produce picaduras.

aequorea forskalea /

Son peces de cuerpo alargado y colores plateados comunes en las aguas poco profundas y que se asemejan en forma a la dorada. Se alimentan de algas y pequeños invertebrados o de los restos de pequeñas embarcaciones ancladas en la costa.

Sargo imperial. /

De movimientos gráciles y elegantes, tienen el atractivo de que cambian de color para adaptarse al fondo, cual camaleones marinos. Ello hace que verlos en movimiento y sobre superficies cromáticamente distintas se convierta en todo un espectáculo.

Sepia común. /

Pariente cercano del coral y la medusa, la anémona es un ser que parece una planta pero que, en realidad, es un animal invertebrado sedentario que pasa la mayor parte del tiempo fijado a las rocas del fondo marino o en arrecifes de coral, a la espera de que algún minúsculo pez pase lo bastante cerca como para capturarlo con sus tentáculos venenosos. Con todo, también proporcionan refugio y alimento a otras muchas especies de peces, los llamados peces anémona. Ellos acercan alimento a las anémonas y las limpian, mientras ellas les dan un refugio, pues estos peces desarrollan con el paso del tiempo una inmunidad contra el veneno. En la misma línea, las gorgonias son animales que forman estructuras parecidas a abanicos y aportan un toque de color a los fondos marinos.

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Anémona de mar con dos ejemplares de peces payaso viviendo entre sus venenosos tentáculos. /

También es posible encontrar, aunque de forma menos común, peces luna -enormes criaturas que nadan en aguas más profundas-, tortugas -sobre todo, las de la especie caretta caretta, más conocidas como tortugas bobas- y los caballitos de mar, unas criaturas que son muy difíciles de ver en su hábitat natural por su habilidad para camuflarse y su tamaño pequeño.