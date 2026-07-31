Así es el chiringuito más antiguo de España: se encuentra en Catalunya desde 1913

Los chiringuitos son una parte indispensable de la experiencia veraniega, ya sea para almorzar algo a media mañana, disfrutar de una buena comida o tomar algo durante la tarde o durante toda la noche con música de fondo.

Pero realmente no nacieron con esta finalidad, sino que el concepto que tenemos ahora del chiringuito ha cambiado con el paso de los años.

De esta forma, el término 'chiringuito' nació a principios del siglo XX en las costas catalanas.

Rebautizado como El Chiringuito

Los puestos de comida y bebida en las playas han existido desde hace siglo, pero el primer chiringuito oficial tal y como se conoce ahora apareció a unos 40 minutos de Barcelona, en la playa de la Ribera de Sitges (Garraf, Barcelona), según lo afirma el propio Ayuntamiento del municipio.

Se trata del establecimiento conocido como 'El Chiringuito', creado en 1913 por el capitán Calafell. Abrió sus puertas a inicios del siglo, pero no fue hasta 1943 que se reconoció con ese nombre, cuando el dueño rebautizó lo que al inicio llamaba El Kiosket y le puso el conocido nombre, que aún conserva.

De esta forma, fue la primera vez que este término llegó al país.

Vista de El Chiringuito de Sitges (Barcelona). / Pau Marta Moreno

Un local de aspecto marinero

El Chiringuito ahora es un icónico local que mantiene inamovible su aspecto marinero, con una estética fácilmente reconocible por el blanco y el azul.

A tan solo dos metros de la playa, ofrece vermut y una gran variedad de tapas de calidad.

Pero también hacen desayunos por la mañana y, por la tarde, cócteles y tardeo.

Origen cubano

El origen del concepto 'chiringuito' proviene de Cuba y se atribuye a una bebida caribeña. Al principio se utilizaba para referirse a la forma de consumir el café en las plantaciones de azúcar.

Los trabajadores cubanos de las plantaciones de azúcar solían preparar café filtrando el agua de los granos con una media y bebiendo el chorro que caía. A ese líquido le llamaban 'chiringo'.

Con el paso del tiempo, la palabra derivó en 'chiringuito': así empezaron a llamar a los quioscos improvisados donde descansaban y tomaban ese líquido del café.

Puestos de café y bebidas

Así, cuando esos trabajadores emigrados desde España regresaron, trajeron consigo el término, que empezó a usarse para referirse a pequeños puestos que ofrecían café y bebidas refrescantes a los visitantes de las playas.

Sitges tenía un gran vínculo marinero y fue una zona a la que regresaron muchos de esos indianos: el Chiringuito del capitán Calafell fue, en 1913, el primero en instalarse en el país.

Sin embargo, está historia simplemente es la versión más extendida de las diversas leyendas que existen.

Elemento icónico de las playas

Situados directamente en la playa, estos 'chiringuitos' llegaron hasta las costas peninsulares y se ha ido convirtiendo en un elemento icónico de las playas, especialmente durante el verano.

Ofrecen la comodidad de no tener que alejarse del mar para disfrutar de comida y bebida, algo altamente valorado en los calurosos días de verano.

Además, su ambiente informal y su cercanía a la playa, ofrecen un espacio perfecto para desconectar, disfrutar de buena música y compartir momentos con amigos y familiares.