Catalunya pone en marcha su doble tirolina más larga: adrenalina y vistas espectaculares a los Pirineos

La estación de montaña Boí Taüll ha inaugurado el pasado día 18 la tirolina doble más larga de Catalunya: la T-1000.

Con un total de 1.020 metros de longitud, es el segundo tramo de una primera tirolina, la T-200, que ya se puso en marcha el pasado verano. Ahora, la longitud total de esta actividad de aventura es de 1.220 metros, y es uno de los principales atractivos de la temporada estival en Boí Taüll.

Velocidad, vistas panorámicas y adrenalina

La supertirolina está ubicada en la base de la estación Boí Taüll, gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), y pertenece a la Vall de Boí (Alta Ribagorça, Lleida).

Parte de la cota 2.037 y llega a la cota 1.935, por lo que tiene un desnivel es de 102 metros. Se trata de una experiencia espectacular que tiene velocidad, vistas panorámicas y adrenalina como protagonistas.

Por ahora, el descenso se realiza sentado, como si se fuera en parapente, pero próximamente se pondrá en funcionamiento la modalidad en posición horizontal, como el vuelo de Superman. Asimismo, se pueden realizar descensos individuales o en tándem.

El presidente de FGC y la alcaldesa de la Vall de Boí inaugurando de la tirolina T-1000. / Generalitat de Catalunya

Precios y quién puede subir

La tirolina T-1000 se puede visitar los fines de semana y festivos de 12.00 horas a 15.00 horas (hora peninsular española).

Hay tres tipos de entrada: una individual para adulto o niño de 15 euros, una opción doble por 25 euros para un adulto y un niño mayor de 6 años -con un peso mínimo de 20 kg y siempre que el peso de ambos no supere los 130 kg-, y una tarifa especial de 12 euros por persona para grupos de más de 20 integrantes.

Los descensos los pueden realizar personas que pesen entre 50 y 120 kg.

Un amplio abanico de actividades

Esta es la actividad estrella de la temporada, pero se complementa con un amplio abanico de actividades que se ofrecen en Boí Taüll durante el verano.

Desde el pasado día 21, también se pueden realizar paseos en altura con vistas a las cimas del Pirineo con el Telesilla Vacas. Una vez arriba, se encuentra el mirador del Cabo de Ginebrell (2.310 metros), desde donde se pueden contemplar vistas panorámicas del entorno y sus picos, como los Besiberris o la Punta Alta de Comalesbienes, que superan los 3.000 metros de altitud o el Aneto, techo de los Pirineos.

Este año, como novedad y en colaboración con el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, se ha instalado también un telescopio panorámico que permite observar mejor todo el espectacular paisaje de alta montaña.

Experiencia al aire libre

En este sentido, la estación de Pirineu365 combina naturaleza, deporte y sostenibilidad a la perfección. Así, propone una nueva forma de disfrutar de la montaña en verano, con rutas de senderismo, e-bike, gincanas y más actividades familiares, ya que también hay muchos espacios pensados para los más pequeños.

Uno de los puntos únicos es el Mirador Starlight, desde el que se puede contemplar el cielo nocturno en unas condiciones privilegiadas.

Todas las actividades se integran dentro del atractivo global de la Vall de Boí, un destino que combina paisaje, patrimonio y actividades al aire libre en un mismo entorno.

Apuesta del presidente de FGC

El presidente de FGC, Carles Ruiz Novella, junto al director de FGC Turismo, Toni Sanmartí Rovira, el gerente de Boí Taüll, Xavier González Gil, y la alcaldesa del Vall de Boí, Sònia Bruguera Diego, ha explicado que esta nueva actividad supone una apuesta de FGC por la actividad de la estación durante todo el año: "Cuando se acaba la nieve, la montaña no cierra. Buscamos este 365 para desestacionalizar y mejorar la competitividad y la economía de los territorios de montaña, porque eso quiere decir oportunidades de vida y cohesión territorial", según ha informado la Generalitat de Catalunya.

Además, ha explicado que "el papel de Ferrocarrils, como herramienta del Govern al servicio del territorio, es muy importante. Nuestras estaciones generan un 11% del PIB de las comarcas de montaña".

Para el presidente de FGC, "la colaboración entre todas las instituciones y agentes es la clave del éxito. La Vall de Boí es un claro ejemplo de cómo se compagina el patrimonio cultural, natural, gastronómico con las actividades que ofrece la estación de Boí Taüll, también como destino deportivo. Para que las estaciones de montaña estén vivas y activas todo el año cabe dotarlas de servicios y de nuevas actividades como la tirolina que hoy [por el pasado día 18] hemos inaugurado".