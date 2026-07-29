Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosCatalunyaJuan Carlos ICalorPeajesSílvia OrriolsAsesinato BarcelonaMeritxell SerretTunkaraJubilaciónAbusos sexualesEclipse solarGatos
instagramlinkedin

Mejor no ir a esta playa de Catalunya: la IA lo tiene claro

Aunque cada modelo de inteligencia artificial ofrece una clasificación ligeramente diferente, el análisis de las respuestas tiene un mismo protagonista

Nueva ola de calor en Catalunya: se volverán a superar los 42ºC y regresan las noches tórridas

Las banderas negras ponen el foco sobre seis playas catalanas mal gestionadas y contaminadas

Dos chicas bajo una sombrilla para protegerse del sol en una playa.

Dos chicas bajo una sombrilla para protegerse del sol en una playa. / Belén González / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con una nueva ola de calor dejando temperaturas por encima de los 40 grados en buena parte de Catalunya y las playas convertidas en el principal refugio para miles de personas, encontrar un hueco en la arena puede convertirse en una misión complicada.

Pero no todas las playas ofrecen la misma experiencia: la masificación, el exceso de urbanización o la cercanía a infraestructuras industriales son algunos de los factores que pueden condicionar una jornada de playa.

¿Qué dice la IA?

Para comprobar qué opinan las herramientas de Inteligencia Artificial (IA), EL PERIÓDICO ha consultado ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude para saber qué playas de Catalunya no recomendarían visitar.

Aunque cada modelo ofrece una clasificación ligeramente diferente, el análisis de las respuestas revela un patrón claro y un nombre que se repite por encima del resto.

Platja de la Barceloneta (Barcelona)

Platja de la Barceloneta (Barcelona)

Esta playa es la única que aparece en todas las respuestas analizadas. La IA la sitúa entre las playas menos recomendables de Catalunya por su masificación, como motivo principal.

Durante los meses de verano, explican que "en días de calor puede ser difícil encontrar espacio para poner la toalla" y el ambiente suele estar marcado por "ser muy ruidoso, con música y grupos numerosos", explica por ejemplo ChatGPT.

Además, Gemini alerta de que "el constante tránsito de vendedores ambulantes rompe la calma y hay un riesgo considerable de hurtos".

Playa de la Barceloneta (Barcelona).

Playa de la Barceloneta (Barcelona). / Belén González / EPC

Platja de la Pineda (Vila-Seca, Tarragona)

Platja de la Pineda (Vila-Seca, Tarragona)

ChatGPT, Gemini y Copilot incluyen a esta playa entre sus recomendaciones para evitar.

Por un lado, ChatGPT y Copilot destacan que, en plena temporada alta, la playa "se llena muchísimo de familias y turistas" y "es frecuente encontrar colas para aparcar y bastante tráfico en los accesos durante julio y agosto".

Gemini, además, hace referencia a "la elevada presencia de pellets de plástico (bolitas de materia prima industrial) acumuladas en su arena y en la orilla", así como que "la cercanía directa del gran complejo petroquímico de Tarragona y del puerto comercial le restan encanto natural".

Playa de la Pineda (Vila-Seca, Tarragona).

Playa de la Pineda (Vila-Seca, Tarragona). / JOAN PUIG / EPC

Platja del Fòrum (Barcelona), Platja de les Tres Xemeneies (Sant Adrià de Besòs) y Platja del Prat de Llobregat

Platja del Fòrum (Barcelona), Platja de les Tres Xemeneies (Sant Adrià de Besòs) y Platja del Prat de Llobregat

Más allá de la Barceloneta y la Pineda, las respuestas muestran otra coincidencia. Aunque cada IA cita una playa distinta, todas señalan arenales situados en entornos muy urbanizados o próximos a zonas industriales.

ChatGPT menciona la Platja del Fòrum, Gemini la Platja de les Tres Xemeneies y Claude, la Platja del Prat de Llobregat.

En todos los casos, los argumentos son prácticamente los mismos: un paisaje menos natural, la presencia de infraestructuras y una experiencia de baño menos atractiva para quienes buscan tranquilidad.

La IA está de acuerdo

Aunque los listados no son idénticos, EL PERIÓDICO ha comprobado que ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude comparten una tendencia clara a la hora de elaborar sus recomendaciones.

Las playas más masificadas, las que presentan un entorno más urbano o aquellas situadas cerca de infraestructuras industriales son las que reciben una peor valoración.

En cambio, cuando se les pide proponer alternativas, las herramientas coinciden en "alejarse de los grandes núcleos urbanos e industriales de Barcelona y Tarragona y poner rumbo hacia los tramos más protegidos de la Costa Brava (Girona)".

Noticias relacionadas

Esta zona del litoral catalán destaca "por la calidad del entorno, el paisaje y unas aguas especialmente limpias".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
  2. El consejo de los expertos en aire acondicionado: 'El agua destilada del aparato es una alternativa para usos concretos en el jardín o el hogar
  3. Giussepina vive en la montaña como hace un siglo, sin nevera, teléfono, radio o televisión: 'No me gusta
  4. Arnau (24 años), vive solo en el campo de manera autosuficiente desde los 18: 'A partir de los 15 años empecé a salir de caza con el grupo de cazadores del pueblo
  5. Sondeo Catalunya: El 62% de los catalanes están a favor de la aplicación completa de la ley de amnistía
  6. El caso de Leyla Kazim, la mujer que no hizo nada en el trabajo durante un año: 'Dejé de trabajar para ver cuánto tardaría alguien en darse cuenta
  7. Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
  8. Una decena de menciones a Sánchez: las acusaciones populares centran el tráfico de influencias de Begoña Gómez en su posición institucional

El precio del euríbor hoy, 29 de julio: la suerte vuelve a sonreír a los titulares de una hipoteca

El precio del euríbor hoy, 29 de julio: la suerte vuelve a sonreír a los titulares de una hipoteca

Mejor no ir a esta playa de Catalunya: la IA lo tiene claro

Mejor no ir a esta playa de Catalunya: la IA lo tiene claro

El calendario del Barça en la Euroliga: el regreso de Xavi Pascual, los clásicos y los partidos más destacados

El calendario del Barça en la Euroliga: el regreso de Xavi Pascual, los clásicos y los partidos más destacados

Directo incendios | Sánchez informa de que hay 10 incendios forestales activos en España y ve "favorable" la situación en Madrid y Ávila

Directo incendios | Sánchez informa de que hay 10 incendios forestales activos en España y ve "favorable" la situación en Madrid y Ávila

Sánchez: "Es la primera vez que estamos en un nivel 3 de emergencia nacional en la lucha contra incendios"

El Corte Inglés reserva 220 millones para hacerse con el 100% de su filial de viajes

El Corte Inglés reserva 220 millones para hacerse con el 100% de su filial de viajes

Trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Leire Martínez y última hora de Pedro Sánchez

Trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Leire Martínez y última hora de Pedro Sánchez

Multa de hasta 3.000 euros: cuidado con sacudir el felpudo por la ventana

Multa de hasta 3.000 euros: cuidado con sacudir el felpudo por la ventana