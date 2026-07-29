Mejor no ir a esta playa de Catalunya: la IA lo tiene claro

Con una nueva ola de calor dejando temperaturas por encima de los 40 grados en buena parte de Catalunya y las playas convertidas en el principal refugio para miles de personas, encontrar un hueco en la arena puede convertirse en una misión complicada.

Pero no todas las playas ofrecen la misma experiencia: la masificación, el exceso de urbanización o la cercanía a infraestructuras industriales son algunos de los factores que pueden condicionar una jornada de playa.

¿Qué dice la IA?

Para comprobar qué opinan las herramientas de Inteligencia Artificial (IA), EL PERIÓDICO ha consultado ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude para saber qué playas de Catalunya no recomendarían visitar.

Aunque cada modelo ofrece una clasificación ligeramente diferente, el análisis de las respuestas revela un patrón claro y un nombre que se repite por encima del resto.

Esta playa es la única que aparece en todas las respuestas analizadas. La IA la sitúa entre las playas menos recomendables de Catalunya por su masificación, como motivo principal.

Durante los meses de verano, explican que "en días de calor puede ser difícil encontrar espacio para poner la toalla" y el ambiente suele estar marcado por "ser muy ruidoso, con música y grupos numerosos", explica por ejemplo ChatGPT.

Además, Gemini alerta de que "el constante tránsito de vendedores ambulantes rompe la calma y hay un riesgo considerable de hurtos".

Playa de la Barceloneta (Barcelona). / Belén González / EPC

ChatGPT, Gemini y Copilot incluyen a esta playa entre sus recomendaciones para evitar.

Por un lado, ChatGPT y Copilot destacan que, en plena temporada alta, la playa "se llena muchísimo de familias y turistas" y "es frecuente encontrar colas para aparcar y bastante tráfico en los accesos durante julio y agosto".

Gemini, además, hace referencia a "la elevada presencia de pellets de plástico (bolitas de materia prima industrial) acumuladas en su arena y en la orilla", así como que "la cercanía directa del gran complejo petroquímico de Tarragona y del puerto comercial le restan encanto natural".

Playa de la Pineda (Vila-Seca, Tarragona). / JOAN PUIG / EPC

Más allá de la Barceloneta y la Pineda, las respuestas muestran otra coincidencia. Aunque cada IA cita una playa distinta, todas señalan arenales situados en entornos muy urbanizados o próximos a zonas industriales.

ChatGPT menciona la Platja del Fòrum, Gemini la Platja de les Tres Xemeneies y Claude, la Platja del Prat de Llobregat.

En todos los casos, los argumentos son prácticamente los mismos: un paisaje menos natural, la presencia de infraestructuras y una experiencia de baño menos atractiva para quienes buscan tranquilidad.

La IA está de acuerdo

Aunque los listados no son idénticos, EL PERIÓDICO ha comprobado que ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude comparten una tendencia clara a la hora de elaborar sus recomendaciones.

Las playas más masificadas, las que presentan un entorno más urbano o aquellas situadas cerca de infraestructuras industriales son las que reciben una peor valoración.

En cambio, cuando se les pide proponer alternativas, las herramientas coinciden en "alejarse de los grandes núcleos urbanos e industriales de Barcelona y Tarragona y poner rumbo hacia los tramos más protegidos de la Costa Brava (Girona)".

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Esta zona del litoral catalán destaca "por la calidad del entorno, el paisaje y unas aguas especialmente limpias".