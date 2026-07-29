El chiringuito La Caleta no cierra: seguirá abierto mientras la justicia decide

El cierre del restaurante La Caleta, en Sant Vicenç de Montalt (Maresme, Barcelona), previsto para este jueves 30 de julio, ha quedado suspendido durante, por lo menos, tres meses.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Barcelona ha acordado paralizar la ejecución de la medida mientras resuelve la petición de medidas cautelares presentadas en el procedimiento judicial.

Cambio de paradigma

Según ha informado el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt en un comunicado, el juzgado ha acordado "suspender temporalmente la ejecución del cierre previsto para el 30 de julio hasta que tanto el Ministerio Fiscal como la Administración del Estado presenten sus alegaciones", un trámite previo a la decisión definitiva sobre la medida cautelar solicitada.

El consistorio atribuye este cambio de paradigma al alcalde del municipio, Javier Sandoval, quien mantuvo contactos con varias administraciones, incluida la Demarcación de Costas de Catalunya, para trasladar la preocupación de los vecinos por el cierre de un establecimiento con más de siete décadas de historia.

Temporada estival

Como resultado, la Dirección General de Políticas del Litoral solicitó formalmente a la Administración del Estado que promoviera la suspensión o el aplazamiento del cierre, ya que considera que ya está en marcha el concurso público para adjudicar la futura concesión administrativa del espacio.

Además, también argumenta que el cese de la actividad provocaría perjuicios tanto para el servicio que presta el restaurante como para el municipio en plena temporada de verano.

"Una muy buena noticia"

El Ayuntamiento también destaca que la rapidez con la que se han llevado a cabo estas gestiones ha sido clave, ya que, de haberse ejecutado el cierre el 30 de julio, el inicio del periodo inhábil de agosto en el ámbito judicial podrían haber retrasado durante semanas la resolución sobre las medidas cautelares, con el consiguiente perjuicio para la actividad económica, los trabajadores y el municipio.

El alcalde ha celebrado la decisión judicial y ha asegurado que se trata de "una muy buena noticia para Sant Vicenç de Montalt y para todas las personas que aman La Caleta".

Sin competencias sobre el procedimiento

Asimismo, ha afirmado que "desde el primer momento hemos trabajado con discreción, responsabilidad y determinación para abrir vías de diálogo entre las administraciones competentes", al tiempo que ha recordado que, aunque el Ayuntamiento carecía de competencias para decidir sobre el procedimiento, no podía permanecer "de brazos cruzados ante una situación que afecta a un establecimiento tan arraigado a nuestro municipio".

En una publicación difundida en Instagram, el consistorio ha reiterado que las gestiones institucionales permitieron que la Generalitat promoviera la solicitud de suspensión del cierre y ha celebrado una resolución que "evita un cierre inmediato y da margen para que el proceso siga su curso".

Conflicto por el dominio público

La Caleta debía cesar su actividad este 30 de julio, después de que la Demarcación de Costas ordenara el cierre del establecimiento al considerar extinguida la concesión que le permitía ocupar el dominio público marítimo-terrestre, aunque el contrato de alquiler de La Caleta con Adif estaba vigente hasta 2030.

El restaurante, abierto hace 71 años, recurrió la decisión ante los tribunales y solicitó la adopción de medidas cautelares para evitar el cierre mientras se resuelve el litigio.

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Paralelamente, la Generalitat ya ha iniciado el concurso público para adjudicar la futura concesión del espacio y la familia que lleva La Caleta tiene la intención de presentarse.